Un total de 21 carreras clasificatorias a la Breeders’ Cup llegan este fin de semana

Últimas clasificatorias que se presentaran este fin de semana en la cual un buen número serán para los juveniles de dos años en las distintas divisiones para machos y hembras, que buscaran su pase directo al Campeonato Mundial de Criadores que se correrá el viernes 31 de octubre y 1 de noviembre del corriente, en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California.

Breeders’ Cup: Clasificatoria rumbo al Campeonato Mundial

Restan 22 carreras clasificatorias que formarán parte de la prestigiosa serie "Win and You’re In" (Gana y estás dentro) de la Serie Breeders' Cup Challenge en Estados Unidos, correspondiente al Campeonato de Criadores, de las cuales 21 se estarán disputando este fin de semana entre Estados Unidos y Francia. De estas, ocho se disputarán en el histórico hipódromo de Keeneland, en Kentucky, entre viernes y domingo.

Otros cuatros en el renombrado circuito de Aqueduct, durante la cartelera de viernes y sábado. Santa Anita Park, tendrá en escenario tres clasificatorias en la jornada sabatina y las seis restantes tendrá como escena la cartelera del Arco de Triunfo, que se correrá en el histórico hipódromo de Longchamp, este domingo 5 de octubre.

En estas competencias, los mejores purasangres del país lucharán por asegurar un lugar gratuito en la gatera de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2025, que se llevará a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Del Mar, California.

Esta serie es clave para los propietarios y entrenadores que buscan garantizar la participación de sus caballos en uno de los eventos más importantes del calendario hípico mundial, donde se reúnen los mejores ejemplares para competir por premios millonarios y prestigio internacional.

La Breeders' Cup Challenge Series, instaurada en 2007, tiene un récord de 93 competencias de clasificación automática programadas para este año, las cuales tendrán lugar en 15 naciones. Los que ganen estas competiciones tendrán acceso sin costo a sus respectivas carreras de la Breeders' Cup, y si viven fuera de California, también recibirán una asignación para el viaje.