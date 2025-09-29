Comisarios de La Rinconada actúan: Doble multa a destacado jinete aprendiz (+resolución)

Suscríbete a nuestros canales

El último domingo de septiembre se transformó en una jornada inolvidable y repleta de emociones en el principal óvalo del país. La fanaticada hípica disfrutó de un gran espectáculo que puso en acción a ejemplares de gran calidad, tanto nacidos en Venezuela como importados, en una tarde de alto voltaje.

Otro punto destacado además del 5y6 nacional llegó con el regreso a las pistas de un gran corredor: Li Tre Fratelli.

El ejemplar se cubrió de gloria en su reaparición al adjudicarse la prueba de mayor relevancia del día, una Condicional Especial. Con esta victoria, Li Tre Fratelli no solo confirmó su estatus como un caballo de élite, sino que también desató la euforia en las tribunas. Su triunfo selló una jornada dominical que ratificó la calidad de la competencia en el hipódromo de La Rinconada.

Multa: Jinete Destacado Resoluciones

En la quinta carrera, programada para la 2:40 pm con una nómina de ocho yeguas participantes, carrera que a la postre fue una victoria para Sra. Champ con la monta de Jean Carlos Rodríguez y el entrenamiento de Antonio Bellardi.

El jinete aprendiz Winder Véliz iba a bordo de la castaña de tres años Emmyarantza que arriba en la tercera casilla, los comisarios proceden a multarlo por hacer uso indebido del látigo, tal como se aprecia de las resoluciones publicadas en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos.

"Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete WINDER VELIZ, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducida EMMYARANTZA Nº05. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo190del Reglamento Nacional de Carreras".

Segunda multa: Jinete Aprendiz La Rinconada

Luego a la altura de la decima carrera, cuarta válida de la tarde especial para caballos nacionales e importados de tres años ganadores de una carrera en recorrido de 1.200 metros se convirtió en una victoria para el ejemplar Pan de Azúcar con la monta de José Gilberto Hernández, capaz de agenciar tiempo de 73.3 en el recorrido.

Cabe destacar que el aprendiz Véliz iba a bordo del ejemplar Grandiossus y el mismo arriba en la sexta casilla. Nuevamente la junta de comisarios sanciona al joven por uso indebido del látigo.

"Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete WINDER VELIZ, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido GRANDIOSSUS N°07. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras".