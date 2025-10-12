¡Un récord sin precedentes! Entrenador Salón de la Fama llegó a 11 mil victorias en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Steven Mark Asmussen, de 59 años es uno de los grandes entrenadores americanos en las últimas décadas con números impresionantes cada temporada. Steve consiguió la victoria 11 mil de por vida en Estados Unidos, durante la jornada nocturna de este sábado 11 de octubre en el hipódromo de Remington Park, ubicado en Oklahoma.

Steve Asmussen llegó a 11 mil victorias

Steve Asmussen, es el entrenador líder en Norteamérica en cuanto a victorias, ha ganado dos veces el Premio Eclipse al Entrenador del Año y fue incluido en el Museo Nacional de Carreras y el Salón de la Fama en 2016. Sus caballos han ganado la Breeders' Cup Classic, Preakness Stakes, Belmont Stakes, Travers Stakes, Breeders' Cup Distaff, Kentucky Oaks y la Copa Mundial de Dubái.

Steven Mark Asmussen, se convierte en líder de todos los tiempos en Estados Unidos por carreras ganadas, su más cercano enemigo es Jerry Hollendorfer, quien suma 7.777 visitas al parque de vencedores. En dinero producido es segundo con $480.598.648, el líder de todos los tiempos es Todd Pletcher, con ganancias superiores a los 510 millones de dólares.

Asmussen, en la presente campaña es segundo en producción y en carreras ganadas. Brad Cox, lidera el estanding por dinero y Jamie Ness en victorias. Steve, en su carrera profesional como entrenador de casi 40 años, ha ganado 13 títulos como mayor ganador de carreras y tres por ganancias.

Asmussen consigue hat-trick en Ramington Park

Steve Asmussen marcó otro hito con su victoria número 11.000 en Norteamérica. Se convirtió en el primer entrenador en alcanzar esa cifra en este continente cuando Beau Soleil ganó la octava carrera el sábado por la noche en Remington Park, Oklahoma City.

Beau Soleil fue la tercera victoria de Asmussen en el programa de Remington Park. Necesitó las tres para alcanzar las 11.000 el sábado, tras comenzar el día con 10.997 victorias en Norteamérica. El fallecido Dale Baird ocupa el segundo lugar histórico con 9.445 victorias.

La victoria de Beau Soleil fue la última oportunidad de Asmussen de establecer esa marca en Remington Park, ya que no participó en la novena y última carrera de la jornada. Su hijo, Erik Asmussen, montó las tres carreras ganadoras para su padre. Steve Asmussen elogió a sus dueños, y quien lo llevó a los 11,000 fue Clark Brewster, de Tulsa, Oklahoma. Brewster es el segundo dueño con más victorias de todos los tiempos en Remington Park y será incluido en el Salón de la Fama de las Carreras de Caballos de Oklahoma el 5 de diciembre.

Asmussen ha ganado 19 títulos de entrenadores en Remington Park, una cifra sin precedentes, con un total de 1331 victorias en Oklahoma City, la mayor cantidad de la historia. Con 29 victorias en la temporada actual, Asmussen aventaja a Robertino Diodoro por siete en la clasificación, en busca de su vigésimo título de la temporada aquí.

Información hípica: Peso y tamaño lo obligó hacer un cambio de profesión

Asmussen empezó a montar como jockey a los dieciséis años, compitiendo durante dos años en hipódromos de Nuevo México, California y Nueva York, hasta que su altura y peso acabaron con su carrera como jinete. Steve Asmussen montó 63 caballos ganadores entre 1982 y 1984, y luego se dedicó al entrenamiento cuando su peso era demasiado grande para montar.

Asmussen ganó su primera carrera como entrenador en 1986 en Ruidoso Downs. En 1987, ganó su primera carrera de stakes con Scout Command en el Bessemer Stakes del hipódromo de Birmingham. Su primera victoria en stakes de grado no llegó hasta 1996, cuando ganó el Derby Trial en Churchill Downs con Valid Expectations. En 1999, consiguió su primera victoria de Grado 1 en el Mother Goose con Dreams Gallore.