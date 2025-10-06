¡Un hito sin precedentes! Entrenador Salón de la Fama busca 11 mil victorias esta semana en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Steven Mark Asmussen, de 59 años es uno de los grandes entrenadores americanos en las últimas décadas con números impresionantes cada temporada. Hasta el pasado domingo llegó a 11.995 victorias de por vida en Estados Unidos. Desde este lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 de los corrientes, tendrá la oportunidad de ensillar 38 ejemplares entre el hipódromo de Horseshoe Indianapolis, Keeneland, Albuquerque y Remington Park.

Steve Asmussen líder busca 11 mil victorias

Steve Asmussen, es el entrenador líder en Norteamérica en cuanto a victorias, ha ganado dos veces el Premio Eclipse al Entrenador del Año y fue incluido en el Museo Nacional de Carreras y el Salón de la Fama en 2016. Sus caballos han ganado la Breeders' Cup Classic, Preakness Stakes, Belmont Stakes, Travers Stakes, Breeders' Cup Distaff, Kentucky Oaks y la Copa Mundial de Dubái.

En la actualidad Steven Mark Asmussen, colecciona 10.995 victorias, líder de todos los tiempos en Estados Unidos por carreras ganadas, su más cercano enemigo es Jerry Hollendorfer, quien suma 7.777 visitas al parque de vencedores. En dinero producido es segundo con $480.598.648, el líder de todos los tiempos es Todd Pletcher, con ganancias superiores a los 510 millones de dólares.

Asmussen, en la presente campaña es segundo en producción y en carreras ganadas. Brad Cox, lidera el estanding por dinero y Jamie Ness en victorias. Steve, en su carrera profesional como entrenador de casi 40 años, ha ganado 13 títulos como mayor ganador de carreras y tres por ganancias.

Información hípica: Peso y tamaño lo obligó hacer un cambio de profesión

Asmussen empezó a montar como jockey a los dieciséis años, compitiendo durante dos años en hipódromos de Nuevo México, California y Nueva York, hasta que su altura y peso acabaron con su carrera como jinete. Steve Asmussen montó 63 caballos ganadores entre 1982 y 1984, y luego se dedicó al entrenamiento cuando su peso era demasiado grande para montar.

Asmussen ganó su primera carrera como entrenador en 1986 en Ruidoso Downs. En 1987, ganó su primera carrera de stakes con Scout Command en el Bessemer Stakes del hipódromo de Birmingham. Su primera victoria en stakes de grado no llegó hasta 1996, cuando ganó el Derby Trial en Churchill Downs con Valid Expectations. En 1999, consiguió su primera victoria de Grado 1 en el Mother Goose con Dreams Gallore.