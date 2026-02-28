NBA: Luka Doncic cumple 27 años con registros legendarios

Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic llegó a la NBA con la convicción de ser una de sus grandes estrellas. Sin embargo, lo que ha logrado está fuera de todo lo pensado. Hoy cumple 27 años y en su curriculum figuran logros que muchas de las grandes figuras de la liga no pudieron alcanzar.

Desde que pisó la NBA con Dallas en 2018, Doncic no dejó de romper récords: Novato del Año, seis All-Star, cinco veces en el All-NBA First Team y campeón anotador. Sus números en temporada regular: 29.0 puntos, 8.5 rebotes y 8.3 asistencias; lo convierten en el único en promediar 28/8/8, una marca que no tiene dueño.

En Playoffs eleva aún más el nivel: 30.9 puntos, 9.2 rebotes y 7.8 asistencias, siendo el único en promediar 30/6/6 en postemporada. Y si la NBA no fuera suficiente, su expediente en Europa lo respalda igual: campeón y MVP de la EuroLeague con el Real Madrid en 2018.

Ha logrado los títulos más importantes con el equipo español: tres títulos en la Liga ACB, dos Copas del Rey, y parte del mejor equipo de la EuroLeague de la última década. A los 27 años, Doncic ya figura en conversaciones que antes estaban reservadas para los más grandes de todos los tiempos.

Luka Doncic y su futuro en Lakers

Luka Doncic llegó a Los Ángeles en enero de 2025 y desde el primer día dejó claro que el traspaso no lo desestabilizó, sino todo lo contrario. Lejos de las críticas y las dudas iniciales, el esloveno encontró en Los Ángeles Lakers el escenario que su carrera necesitaba: una franquicia histórica.

Con 27 años cumplidos hoy, Doncic entra en lo que debería ser la etapa más dominante de su carrera. Físicamente en su pico, el base tiene todo para convertirse en el próximo jugador de Lakers en levantar el trofeo Larry O'Brien. La franquicia del púrpura y dorado no ha ganado un campeonato desde 2020.

La pregunta ya no es si Luka puede llevar al equipo angelino al título, sino cuándo. Con sus registros históricos como respaldo y la motivación de escribir el próximo capítulo grande de la franquicia; el esloveno está preparado en los próximos años por pelear por el título que le falta.