NBA: Luka Doncic no para de hacer historia con Lakers

Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic es uno de los jugadores extranjeros más impresionantes de la NBA. El esloveno está desarrollando una temporada de MVP mientras Los Ángeles Lakers van dubitativos a la postemporada. La última actuación del '77' fue histórica con un registro récord en poco más de 18 minutos.

Doncic registró: 26 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en solo 18 minutos y 4 segundos durante el primer tiempo contra Wizards. Esta última hazaña es el quinto triple-doble más rápido en la historia de la NBA. Lakers ganó 142-111 con un Luka de 37 P / 11 R /13 A en 31 minutos históricos.

El esloveno también es el único jugador con triple-doble de 25+ puntos antes del medio tiempo. Su primer cuarto fue histórico: 16 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, cifras nunca igualadas en un cuarto. Doncic está en un nivel superlativo a la par de Jokic y Gilgeous-Alexander.

Los 5 triple-dobles más rápidos en la historia NBA

Russell Westbrook es una máquina para conseguir triple-dobles y tiene dos de los más rápidos en la historia de la NBA. Luka Doncic se sitúa exactamente detrás del ex jugador de Oklahoma City Thunder. Sin embargo, el número 1 de la lista es un extraterrestre extranjero.

Top 5 triples-dobles más rápidos en la historia de la NBA:

Nikola Jokic - Nuggets: 14:33 minutos | 30 puntos, 17 asistencias, 15 rebotes Jim Tucker - Syracuse: 17:00 minutos | 13 puntos, 14 asistencias, 10 rebotes Russell Westbrook - Thunder: 17:35 minutos | 13 puntos, 14 puntos, 10 rebotes Russell Westbrook - Thunder: 18:00 minutos | 17 puntos, 14 asistencias, 12 rebotes Luna Doncic - Lakers: 18:04 minutos | 26 puntos, 11 asistencias, 10 rebotes

Nikola Jokic y su locura de triple-doble

Nikola Jokic rompió un récord de 63 años el 16 de febrero de 2018 contra Milwaukee Bucks. Completó el triple-doble en solo 14 minutos y 33 segundos. Finalizó con 30 puntos, 17 asistencias y 15 rebotes en 34 minutos totales, liderando a Denver Nuggets a victoria 134-123.

Giannis Antetokounmpo intentó competir esa noche con: 36 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes, pero le tomó casi todo el juego completar su triple-doble. Jokic demostró su dominio total en el primer cuarto, estableciendo un récord que se mantiene imbatible 8 años después.