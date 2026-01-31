NBA

NBA: Luka Doncic no para de hacer historia con Lakers

El jugador esloveno tuvo una actuación brillante contra los Wizards, demostrando que tiene páginas históricas por escribir en la liga

Por

Jeferson Palacin
Sabado, 31 de enero de 2026 a las 12:22 pm
NBA: Luka Doncic no para de hacer historia con Lakers
Luka Doncic - Los Ángeles Lakers - AP Photo/Nick Wass
Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic es uno de los jugadores extranjeros más impresionantes de la NBA. El esloveno está desarrollando una temporada de MVP mientras Los Ángeles Lakers van dubitativos a la postemporada. La última actuación del '77' fue histórica con un registro récord en poco más de 18 minutos.

NOTAS RELACIONADAS

Doncic registró: 26 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en solo 18 minutos y 4 segundos durante el primer tiempo contra Wizards. Esta última hazaña es el quinto triple-doble más rápido en la historia de la NBALakers ganó 142-111 con un Luka de 37 P / 11 R /13 A en 31 minutos históricos.

El esloveno también es el único jugador con triple-doble de 25+ puntos antes del medio tiempo. Su primer cuarto fue histórico: 16 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, cifras nunca igualadas en un cuarto. Doncic está en un nivel superlativo a la par de Jokic y Gilgeous-Alexander.

Los 5 triple-dobles más rápidos en la historia NBA

Russell Westbrook es una máquina para conseguir triple-dobles y tiene dos de los más rápidos en la historia de la NBA. Luka Doncic se sitúa exactamente detrás del ex jugador de Oklahoma City Thunder. Sin embargo, el número 1 de la lista es un extraterrestre extranjero.

Top 5 triples-dobles más rápidos en la historia de la NBA:

  1. Nikola Jokic - Nuggets: 14:33 minutos | 30 puntos, 17 asistencias, 15 rebotes
  2. Jim Tucker - Syracuse: 17:00 minutos | 13 puntos, 14 asistencias, 10 rebotes
  3. Russell Westbrook - Thunder: 17:35 minutos | 13 puntos, 14 puntos, 10 rebotes
  4. Russell Westbrook - Thunder: 18:00 minutos | 17 puntos, 14 asistencias, 12 rebotes
  5. Luna Doncic - Lakers: 18:04 minutos | 26 puntos, 11 asistencias, 10 rebotes

Nikola Jokic y su locura de triple-doble

Nikola Jokic rompió un récord de 63 años el 16 de febrero de 2018 contra Milwaukee Bucks. Completó el triple-doble en solo 14 minutos y 33 segundos. Finalizó con 30 puntos, 17 asistencias y 15 rebotes en 34 minutos totales, liderando a Denver Nuggets a victoria 134-123.

Giannis Antetokounmpo intentó competir esa noche con: 36 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes, pero le tomó casi todo el juego completar su triple-doble. Jokic demostró su dominio total en el primer cuarto, estableciendo un récord que se mantiene imbatible 8 años después.

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Carreras
Sabado 31 de Enero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto