Luka Doncic instaura un récord nunca antes visto en la historia de la NBA

Lo que Luka Dončić está logrando en su primera temporada con Los Ángeles Lakers ha dejado de ser una simple luna de miel para convertirse en una de las mayores exhibiciones de dominio individual en la historia del baloncesto. Tras su polémico y mediático traspaso desde Dallas en febrero de 2025, el esloveno ha alcanzado una madurez estadística que este domingo lo ha llevado a un olimpo donde nadie más reside.

Dončić ha grabado su nombre en los libros de récords al encadenar seis partidos consecutivos como visitante registrando, al menos, 30 puntos, 8 asistencias y 1 robo.

Una marca sin precedentes

Aunque la NBA ha visto pasar a leyendas de la talla de Michael Jordan, Magic Johnson, Oscar Robertson o el propio LeBron James, ninguno de ellos logró mantener tal nivel de producción multidisciplinaria fuera de casa durante seis encuentros al hilo. La racha, que culminó este fin de semana en la victoria contra sus antiguos Mavericks de Dallas, rompe el empate que mantenía con figuras históricas y lo sitúa como el máximo exponente del baloncesto total moderno.

Para poner en perspectiva la magnitud de la hazaña:

Anotación: Mantener el umbral de los 30 puntos requiere una eficiencia de tiro élite, especialmente bajo la presión de las aficiones rivales.

Visión de juego: Sus 8 asistencias por juego demuestran que, a pesar de su carga anotadora, su capacidad para involucrar a sus compañeros sigue siendo su mayor arma.

Intensidad defensiva: El promedio de al menos un robo por noche desmiente las críticas sobre su esfuerzo en el costado defensivo, mostrando a un Luka comprometido en ambos lados de la duela.

El impacto en los Lakers

Desde su llegada a la ciudad de las estrellas, Dončić no solo ha heredado las llaves del equipo, sino que ha revitalizado las aspiraciones de título de la franquicia. Su capacidad para rendir bajo condiciones adversas (como el ambiente hostil del American Airlines Center en su regreso a Dallas) es lo que ha permitido a los Lakers escalar posiciones en la Conferencia Oeste.