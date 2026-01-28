NBA: Giannis Antetokounmpo estaría listo para abandonar los Bucks

Suscríbete a nuestros canales

La NBA se ha sacudido tras el reporte de Shams Charania, indicando que Giannis Antetokounmpo está preparado para un cambio de aires. Varios equipos están al acecho del múltiple MVP de temporada; sin embargo, Milwaukee Bucks no está desesperado y podría esperar hasta final de temporada.

La situación de Anteto y Bucks es incorregible, al punto que la gerencia está en conversaciones con diversas franquicias. Han lanzado ofertas "agresivas" para convencer al equipo de soltar a su referente. Sin embargo, la postura de Milwaukee es clara, una gran oferta o esperar a la temporada baja.

Con la fecha límite a pocos días (5 de febrero), el interés por el ala-pívot es total. Su llegada alteraría el equilibrio de poder en cualquier equipo de la liga. Las próximas horas serán determinantes para definir si los Bucks concretan un canje histórico este invierno o si postergan la salida de Giannis para verano.

Antetokounmpo - Bucks: Las razones para separar sus caminos

La principal motivación de Giannis Antetokounmpo es su inquebrantable ambición por conquistar otro anillo de NBA. Objetivo que ve inalcanzable con el proyecto actual. Tras saborear la gloria en 2021, el griego prioriza competir en un entorno que le garantice pelear por el campeonato.

El colapso deportivo de los Milwaukee Bucks aceleró la crisis interna, demostrando que el núcleo armado junto a Damian Lillard entre otras piezas fracasaron en su intento por dominar el Este. Con un récord negativo de 18-27 en 2026, la organización buscar una salida estructural.

Finalmente, la lesión inoportuna de Anteto abrió una brecha definitiva, obligando a la gerencia a decidir entre traspasarlo ahora o arriesgarse a perderlo gratis en 2027. Milwaukee entiende que este 2026 es el momento límite para obtener activos de valor y comenzar una reconstrucción.

¿Cuáles son los equipos interesados en Giannis Antetokounmpo?

Miami Heat: Es el equipo con mayor tracción según los insiders. Su oferta se centraría en un paquete con: Tyler Herro, el joven pívot Kel'el Ware y múltiples selecciones de primera ronda, buscando salir del estancamiento del Play-In.

New York Knicks: Sigue siendo un destino predilecto para el jugador. Aunque exploraron el canje el pasado verano, los Knicks se mantienen en la puja intentando cuadrar la ingeniería financiera necesaria antes de la fecha límite del 5 de febrero.

San Antonio Spurs: La posibilidad de emparejar a Anteto con Victor Wembanyama es la opción más intrigante de la liga. El paquete incluiría nombres como Vassell y Sochan, además de un arsenal de picks que Milwaukee valora para su reconstrucción.

Golden State Warriors: Han emergido con fuerza en las últimas horas como un contendiente serio, dispuestos a sacrificar activos jóvenes para darle a Stephen Curry un último asalto al campeonato junto al griego.