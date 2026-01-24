Sacudida en Milwaukee: Giannis Antetokounmpo enfrenta una baja de hasta seis semanas por lesión

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de los Bucks parece haber entrado en una fase de código rojo. Tras la derrota del viernes por 102–100 ante los Denver Nuggets, la superestrella Giannis Antetokounmpo confirmó ante los medios que se prepara para una ausencia prolongada de entre 4 y 6 semanas debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

La lesión ocurrió de manera dramática durante el último cuarto. Mientras intentaba iniciar una transición ofensiva, Antetokounmpo se frenó en seco, agarrándose la parte posterior de la pierna en un gesto de dolor.

"Sentí un 'pop' en la pantorrilla, específicamente en el sóleo", declaró Giannis en la rueda de prensa post-partido. "Por mi experiencia previa, sé que el protocolo será de un mes o mes y medio fuera". El jugador tiene programada una resonancia magnética (MRI) para hoy, la cual confirmará el grado exacto del desgarro.

Un equipo contra las cuerdas

Esta baja no podría llegar en un momento más inoportuno para Milwaukee. Con un récord de 18–26, el equipo se encuentra actualmente en la 11.ª posición de la Conferencia Este, fuera incluso de los puestos de play-in. El impacto de su ausencia es estadísticamente devastador:

Balance sin Giannis: Esta temporada, los Bucks tienen un registro de apenas 3 victorias y 11 derrotas cuando el griego no está en la cancha.

Adiós a los premios: Al perderse este periodo, Giannis quedaría fuera de la carrera por los equipos All-NBA y otros premios individuales, al no poder cumplir con la regla de los 65 partidos jugados.

Mercado de traspasos: Con la fecha límite de cambios (Trade Deadline) fijada para el 5 de febrero, esta lesión complica cualquier movimiento estratégico de la gerencia, que ahora debe decidir si intentar salvar la temporada o mirar hacia el próximo año.

El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, no ocultó su frustración y preocupación. "No se ve bien. Esta pantorrilla sigue dando problemas y es algo recurrente que nos tiene a todos en alerta", comentó el técnico, refiriéndose a que es la segunda vez en menos de dos meses que Antetokounmpo sufre una lesión similar en la misma zona.