Ajustes en el roster de EEUU: Kershaw cede su lugar para el cierre del Clásico Mundial

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El equipo de las barras y las estrellas ha realizado un movimiento estratégico en su nómina de lanzadores antes de encarar la fase definitiva del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La gerencia de Estados Unidos anunció que el veterano zurdo Clayton Kershaw no formará parte del roster activo para las semifinales, siendo sustituido por el relevista diestro Jeff Hoffman.

El rol de una leyenda en el vestuario

La decisión se tomó tras la victoria de la escuadra estadounidense sobre Canadá el pasado viernes, asegurando su boleto a la siguiente ronda. Kershaw, quien regresó del retiro específicamente para representar a su país en este certamen tras colgar los spikes al finalizar la temporada 2025, no llegó a registrar actividad en el montículo durante los cinco compromisos previos del torneo.

A pesar de salir de la lista de jugadores elegibles para lanzar, el tres veces ganador del premio Cy Young y futuro miembro del Salón de la Fama permanecerá concentrado con el grupo. Su presencia se considera vital como mentor y líder en el clubhouse para el resto de la rotación en la búsqueda de revalidar el protagonismo internacional.

Brazo fresco para el bullpen

El encargado de ocupar la vacante es Jeff Hoffman, un lanzador de 33 años que viene de cumplir un rol importante con los Toronto Blue Jays en la campaña anterior. Hoffman aportará profundidad al relevo tras un 2025 en el que dejó marca de 9-7 y una efectividad de 4.37 a lo largo de 71 apariciones, demostrando ser un brazo duradero y capaz de trabajar en situaciones de alta presión.

La incorporación de Hoffman busca blindar la parte media de los encuentros, una zona donde Estados Unidos ha buscado mayor estabilidad frente a las potentes ofensivas que restan en el certamen.

El reto dominicano en el horizonte

Este ajuste en el roster llega justo antes del esperado enfrentamiento de este domingo, donde Estados Unidos se medirá ante la selección de la República Dominicana por un pase a la Gran Final. El duelo promete ser uno de los más intensos de la actual edición, dado el historial reciente entre ambas potencias y la calidad de los peloteros de Grandes Ligas que figuran en ambas alineaciones.