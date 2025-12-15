NBA: ¿Qué pasaría si... Antetokounmpo llega a Warriors en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Giannis Antetokounmpo es uno de los jugadores más influyentes de los últimos años en la NBA. El griego es un pilar en la historia de Milwaukee Bucks, pero no está contento con el rumbo del equipo; en esa línea... ¿Qué pasaría si... Anteto se une a Warriors y forma un super quinteto en 2026?

Antetokounmpo a sus 31 años lo ha logrado todo en su carrera con Bucks: Campeón de la NBA (2021), campeón NBA Cup (2024), MVP 2019 y 2020, múltiples veces mejor quinteto NBA, múltiples veces All-Star, entre otros reconocimientos. Sin embargo, el mal momento del equipo lo llevó a pedir un cambio.

Una situación que podría mover los cimientos de la liga, al juntarse con alguna franquicia top de la competición. Entre ellas, la opción de Golden State Warriors sería una de las más interesantes por juntarse con: Stephen Curry y Jimmy Butler en un trío preparado para dominar el Oeste de la NBA.

¿Qué pasaría si... Giannis Antetokounmpo llega en cambio a Golden State Warriors en 2026?

La llegada de Giannis Antetokounmpo a Golden State Warriors en 2026 transformaría el mapa competitivo del Oeste de la NBA. Formando un supertrío con Stephen Curry y Jimmy Butler. El griego, desgastado por los resultados recientes en Milwaukee, buscaría un proyecto ganador.

Con Giannis, Golden State formaría un quinteto capaz de dominar ambos lados de la cancha, potenciando el pick-and-roll con Curry y el cierre defensivo con Butler. Este trío convertiría a los Warriors en un candidato al título de la NBA en 2026, aunque partiría detrás de OKC.

Incluso es factible el cambio, con un retorno que llevaría a Milwaukee Bucks: Draymond Green, Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski y cuatro selecciones de primera ronda: 2026, 2028, 2030 y 2032. La oferta representa reconstrucción élite con liderazgo defensivo y proyección a largo plazo.

Quinteto de Golden State Warriors con Antetokounmpo

El quinteto de Warriors con Antetokounmpo se vería potenciado en muchos aspectos. Ya no dependerían excesivamente en el triple, mejora su juego interno y serían un equipo defensivo élite. La combinación Curry-Anteto ayudaría a liberar de la presión ofensiva al base para dedicarse a repartir juego.

Quinteto de Warriors con Anteto:

PG: Stephen Curry

SG: Jimmy Butler

SF: Giannis Antetokounmpo

PF: Al Horford

C: Quinten Post

El banco de Warriors ganaría profundidad letal: Buddy Hield como tirador puro desde banco, De'Anthony Melton para defensa perimetral elite, Gui Santos y Trayce Jackson-Davis para versatilidad frontal. Rotación sin minutos forzados mantiene frescura en playoffs.

El último gran baile de Stephen Curry llegaría de la mano de Antetokounmpo. Tendrían al menos dos temporadas (2027-2028) para luchar de verdad por el anillo de la NBA. De esa manera le pasaría el testigo al griego, que sería la nueva cara de la franquicia hasta su retiro.