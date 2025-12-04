Draymond Green se pronuncia sobre el récord que Oklahoma City podría arrebatarle a Golden State

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de la NBA ha visto emerger una potencia inesperada: los Oklahoma City Thunder (OKC). Su rendimiento estelar y el ritmo impresionante de victorias han llevado a una pregunta que parecía impensable desde hace años: ¿Podrían superar el histórico récord de 73 victorias y 9 derrotas, impuesto por los Golden State Warriors en la temporada 2015-2016?

El debate alcanzó un nuevo nivel cuando el hombre que fue el motor emocional de aquel equipo de 73 victorias, Draymond Green, de los Warriors, ofreció su perspectiva sobre la posibilidad. Las declaraciones de Green no solo reconocieron el inmenso talento de OKC, sino que también subrayaron la monumental dificultad que representa tal hazaña.

La Doble Medida de Draymond: Elogio y Advertencia

En una entrevista reciente, Green, conocido por su honestidad sin filtros, reconoció el potencial del joven equipo de Oklahoma City. Sin embargo, su análisis se equilibró con la cruda realidad de lo que se necesita para mantener la excelencia durante 82 partidos.

“Es muy difícil, pero creo que ellos son capaces. De todas formas, necesitan que demasiadas cosas les salgan bien. Creo que las 73 victorias me sacaron años de vida, pero ellos son capaces de muchas cosas”, afirmó Green.

Las palabras de Green son un reconocimiento directo al talento de OKC, liderado por su superestrella emergente y un núcleo joven y atlético. Sin embargo, su comentario sobre la exigencia del récord es una advertencia de primera mano sobre el costo físico y mental de perseguir la perfección estadística.

El Peaje Físico y Mental del Récord

El comentario de Green, "Creo que las 73 victorias me sacaron años de vida," no es una hipérbole. La temporada 2015-2016 de los Warriors fue una persecución implacable, donde cada partido se convirtió en un evento de alta presión.

Deterioro Físico: Mantener la intensidad noche tras noche aumenta el riesgo de lesiones y desgaste, especialmente en la parte final de la temporada, justo antes de los Playoffs .

Presión Constante: La presión mediática y la expectativa de ganar cada encuentro crean un ambiente de estrés insostenible. El récord se convierte en la única métrica de éxito, eclipsando el verdadero objetivo: el campeonato.

Necesidad de Suerte: Como señaló Green, se necesita que "demasiadas cosas les salgan bien". Esto incluye evitar lesiones graves a jugadores clave, mantener la química del equipo y obtener victorias apretadas que podrían fácilmente haber sido derrotas.

El equipo de los Warriors, tras lograr las 73 victorias, llegó a las Finales agotado, perdiendo ante los Cleveland Cavaliers en un dramático séptimo juego. Este antecedente histórico sirve como una lección objetiva sobre los peligros de priorizar el récord de temporada regular sobre la frescura para los Playoffs.