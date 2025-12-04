NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 4 de diciembre

Lakers y Raptors protagonizan duelos de segundos en la cartelera de este jueves por la noche

Por

Humberto Mendoza
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 09:30 am
Después de una jornada llena de resultados sorprendentes como la victoria de Milwaukee Bucks ante Detroit Pistons de este miércoles, las acciones de la NBA se trasladan a una cartelera interesante para este jueves 4 de diciembre, con Los Angeles Lakers como protagonistas.

El equipo de LeBron James y Luka Doncic saltan al tabloncillo con la posibilidad de consolidarse en el segundo puesto de la Conferencia Oeste ante Toronto Raptors, que llegan también en el segundo puesto del Este y tendrán el mismo objetivo de acercarse a la cima en la presente temporada.

En otros escenarios, Golden State Warriors buscará volver a las victorias en su desafío de este jueves por la noche ante Philadelphia Sixers. Mientras que, Boston Celtics ha ganado siete en los últimos 10 compromisos e intentará escalar a las primeros cinco lugares del Este frente Washington Wizards, que lucen en el fondo de la tabla.

Juegos para hoy en la NBA: 4 DE DICIEMBRE

  • Golden State Warriors vs Philadelphia Sixers
  • Boston Celtics vs Washington Wizards
  • Utah Jazz vs Brooklyn Nets
  • Los Angeles Lakers vs Toronto Raptors
  • Minnesota Timberwolves vs New Orleans Pelicans

Jueves 04 de Diciembre de 2025
Baloncesto