NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 4 de diciembre

Después de una jornada llena de resultados sorprendentes como la victoria de Milwaukee Bucks ante Detroit Pistons de este miércoles, las acciones de la NBA se trasladan a una cartelera interesante para este jueves 4 de diciembre, con Los Angeles Lakers como protagonistas.

El equipo de LeBron James y Luka Doncic saltan al tabloncillo con la posibilidad de consolidarse en el segundo puesto de la Conferencia Oeste ante Toronto Raptors, que llegan también en el segundo puesto del Este y tendrán el mismo objetivo de acercarse a la cima en la presente temporada.

En otros escenarios, Golden State Warriors buscará volver a las victorias en su desafío de este jueves por la noche ante Philadelphia Sixers. Mientras que, Boston Celtics ha ganado siete en los últimos 10 compromisos e intentará escalar a las primeros cinco lugares del Este frente Washington Wizards, que lucen en el fondo de la tabla.

Juegos para hoy en la NBA: 4 DE DICIEMBRE