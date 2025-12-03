NBA: La mala racha de Charlotte choca contra la defensa de élite de los Knicks

Suscríbete a nuestros canales

La agenda de la NBA trae un enfrentamiento intrigante en el Este: los New York Knicks reciben a los Charlotte Hornets. Los Knicks están inmersos en la lucha por consolidar su lugar en el Top 4 de la conferencia, mientras que los Hornets aspiran a recortar distancia para alcanzar la zona de play-in.



Knicks: Estabilidad y fortaleza defensiva

Los New York Knicks llegan al encuentro en un excelente estado de forma, con 13 victorias en 20 partidos de la temporada. Su rendimiento reciente es sólido, con cuatro triunfos en sus últimos cinco juegos.



La fortaleza del equipo reside en su solidez en casa, donde rara vez permiten que el oponente anote más de 125 puntos. Los Knicks se sitúan en el Top 5 en ambos rankings de eficiencia (ofensiva y defensiva), lo que subraya la brecha de calidad que Charlotte debe superar.



Hornets: Inconsistencia y problemas fuera de casa

Los Charlotte Hornets enfrentan una temporada de dificultades, evidenciada por solo 6 victorias en 21 encuentros. La inestabilidad y las persistentes lesiones de líderes, como Ball, han afectado su rendimiento.



Un dato clave para este partido es que el promedio de puntos anotados por los Hornets no supera los 112 en sus últimos cinco partidos fuera de casa contra los Knicks. Esto, sumado a que pierden el primer cuarto en 7 de sus últimos 8 partidos como visitantes, sugiere un inicio complicado en Nueva York.



El pronóstico se centra en un marcador bajo

A pesar de que el último enfrentamiento terminó con un marcador alto (101-129), el historial en la cancha de los Knicks sugiere un duelo más defensivo:

Tendencia H2H: Se han marcado menos de 239.5 puntos en 22 de los últimos 23 partidos de los Knicks en casa contra los Hornets.

Predicción de Puntos Individual: Las estadísticas también indican una baja puntuación para los visitantes.



Nuestra Elección: Se espera un partido con bajo volumen de puntos totales. Se apuesta por Total Menor de 242.5.





