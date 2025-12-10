¡Revelador! Giannis Antetokounmpo no quería seguir en Milwaukee. Mira cuáles equipos eran sus favoritos

Suscríbete a nuestros canales

En una de las revelaciones más fascinantes sobre el mercado de agentes libres de los últimos años, ha trascendido que la superestrella de los Milwaukee Bucks y bicampeón de la NBA, Giannis Antetokounmpo, consideró seriamente a los Dallas Mavericks y al Miami Heat como posibles destinos en el crucial año 2020.

Esta información arroja nueva luz sobre el tenso periodo de especulación que rodeó la eventual firma de su histórica extensión de contrato con los Bucks.

La noticia, que ha salido a la luz en recientes reportes, confirma que Antetokounmpo, en la cúspide de su primer MVP, estaba evaluando activamente las mejores opciones para asegurar la continuidad de su éxito deportivo.

Si bien su compromiso con Milwaukee siempre fue fuerte, su consideración por las dos franquicias mencionadas subraya su deseo de competir por el título al más alto nivel.

Dallas Mavericks: La Posibilidad de un Dúo Europeo Histórico

El interés en los Dallas Mavericks se entiende como una oportunidad de formar un dúo dinámico y potencialmente generacional junto a Luka Dončić. La idea de emparejar al poderío físico y defensivo de Antetokounmpo con la magia de creación de juego y el talento ofensivo de Dončić habría creado uno de los tandems europeos más temibles en la historia de la NBA.

Los Mavs, habrían representado un mercado atractivo y una estructura ofensiva capaz de maximizar las habilidades de Giannis. La mera posibilidad de esta unión mantuvo en vilo a los aficionados de Dallas y a la liga en general.

Miami Heat: La Cultura Ganadora y Pat Riley

Por otro lado, la inclusión del Miami Heat no resulta sorprendente dada su reputación de "Cultura Heat" y el probado historial de éxito bajo el liderazgo de Pat Riley. El Heat era, y sigue siendo, visto como un destino preferido para las estrellas que buscan una organización enfocada exclusivamente en ganar y en la disciplina.

En 2020, el Heat acababa de llegar a las Finales de la NBA, lo que demostraba su capacidad para competir inmediatamente. Para Antetokounmpo, el Heat ofrecía una mezcla de una estructura defensiva fuerte, un coaching de élite y un ambiente de alta presión que podría haberlo llevado al siguiente nivel.

El Triunfo de Milwaukee: La Firma que Cambió el Rumbo

A pesar de la tentación que representaban Dallas y Miami, Antetokounmpo finalmente eligió la lealtad y la promesa de llevar un campeonato a Milwaukee. Su firma de la extensión de contrato en diciembre de 2020 aseguró su permanencia y fue el preludio directo de su título de la NBA en 2021.