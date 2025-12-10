Farándula

Nicole Kidman, Beyoncé y Lisa de BLACKPINK lideran la Met Gala 2026

Será el próximo 04 de mayo cuando el evento más esperado se realice en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

Kleimar Reina
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 07:27 pm
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se prepara para uno de los eventos más esperados de la moda. La Met Gala 2026 se celebrará el 4 de mayo y se ha revelado la lista de coanfitriones, encabezada por figuras de talla mundial.

La primera en encabezar el listado es la actriz de Hollywood Nicole Kidman, Beyoncé y la sensación del K-pop, Lisa de BLACKPINK. Vogue confirmó que este trío de iconos se unirá a un grupo selecto de líderes que incluye a la leyenda del tenis Venus Williams y Anna Wintour.

La importancia de las coanfitriones

La participación de Nicole Kidman como una de las coanfitrionas principales resalta la importancia de su presencia en el evento benéfico a favor del Instituto del Vestido. People la confirma como "una de las invitadas recurrentes y una de las primeras celebridades confirmadas como co-chair".

"Regresar a la Met supone siempre una enorme responsabilidad y una gran oportunidad para subrayar la importancia del arte, la moda y la cultura, que es lo que define a Nueva York en el escenario global”, declaró Kidman a People.

Por su parte, Beyoncé marca un esperado regreso a la Met Gala después de diez años de ausencia. La última vez que apareció fue en 2016, bajo la temática Manus x Machina, luciendo un icónico vestido de Givenchy Haute Couture.

"Significa mucho volver después de diez años a un espacio tan icónico, que reúne a muchas voces de la creatividad”, comentó la cantante a la revista.

De igual manera se les une Lisa, miembro de BLACKPINK, que aporta una dosis de la creciente crecida del talento asiático y una inmensa proyección internacional al comité anfitrión.

