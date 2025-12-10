Nicole Kidman, Beyoncé y Lisa de BLACKPINK lideran la Met Gala 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se prepara para uno de los eventos más esperados de la moda. La Met Gala 2026 se celebrará el 4 de mayo y se ha revelado la lista de coanfitriones, encabezada por figuras de talla mundial.

La primera en encabezar el listado es la actriz de Hollywood Nicole Kidman, Beyoncé y la sensación del K-pop, Lisa de BLACKPINK. Vogue confirmó que este trío de iconos se unirá a un grupo selecto de líderes que incluye a la leyenda del tenis Venus Williams y Anna Wintour.

La importancia de las coanfitriones

La participación de Nicole Kidman como una de las coanfitrionas principales resalta la importancia de su presencia en el evento benéfico a favor del Instituto del Vestido. People la confirma como "una de las invitadas recurrentes y una de las primeras celebridades confirmadas como co-chair".

"Regresar a la Met supone siempre una enorme responsabilidad y una gran oportunidad para subrayar la importancia del arte, la moda y la cultura, que es lo que define a Nueva York en el escenario global”, declaró Kidman a People.

Por su parte, Beyoncé marca un esperado regreso a la Met Gala después de diez años de ausencia. La última vez que apareció fue en 2016, bajo la temática Manus x Machina, luciendo un icónico vestido de Givenchy Haute Couture.

"Significa mucho volver después de diez años a un espacio tan icónico, que reúne a muchas voces de la creatividad”, comentó la cantante a la revista.

De igual manera se les une Lisa, miembro de BLACKPINK, que aporta una dosis de la creciente crecida del talento asiático y una inmensa proyección internacional al comité anfitrión.