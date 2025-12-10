Récord de anotación en la NBA Cup: se suma un jugador del Magic con reciente actuación 

Suscríbete a nuestros canales

máxima marca de más puntos anotados en un solo partido de esta fase crucial del torneo es compartida por dos figuras dominantes de la liga: Anthony Davis y Julius Randle, ambos con una cifra explosiva de 41 puntos. A medida que la NBA Cup , afianza su lugar en el calendario de la liga, la batalla por los récords de anotación en sus cruciales rondas de eliminación se intensifica. Lade más puntos anotados en un solo partido de esta fase crucial del torneo es compartida por dos figuras dominantes de la liga:, ambos con una cifra explosiva de

Randle, por entonces con los New York Knicks, fue el primero en establecer este récord el 5 de diciembre de 2023. Poco después, Davis, de Los Ángeles Lakers en ese entonces, igualó la hazaña el 9 de diciembre de 2023 en el camino de su equipo hacia la victoria en la edición inaugural del torneo.

Muy cerca de este récord de todos los tiempos se encuentra Shai Gilgeous-Alexander (OKC), el dinámico anotador que se quedó a las puertas de la hazaña con una espectacular actuación de 39 puntos el 10 de diciembre de 2024.

La hazaña reciente: Desmond Bane, la clave para las semifinales

No obstante, la actuación más reciente que capturó los reflectores fue la de Desmond Bane. Con 37 puntos, Bane no solo se unió a la lista de élite de anotadores, sino que fue la pieza clave que impulsó a su equipo a las semifinales del torneo. El espectacular rendimiento ofensivo de Bane demostró ser decisivo, marcando la diferencia necesaria para asegurar el pase de su equipo a la siguiente ronda y consolidando su nombre en los anales de las Rondas de Eliminación de la NBA Cup.

El estelar marcador de 37 puntos de Bane lo coloca en un selecto grupo, compartiendo la marca con la superestrella Giannis Antetokounmpo (MIL), quien es el único jugador que ha alcanzado esta cifra en dos ocasiones diferentes en las Rondas de Eliminación: el 7 de diciembre de 2023 y, más recientemente, el 10 de diciembre de 2024.

Con el torneo de mitad de temporada ganando prestigio y el nivel de competencia elevándose, el co-récord de 41 puntos de Davis y Randle es el objetivo a batir, demostrando que la fase de eliminación de la NBA Cup es el escenario donde los grandes anotadores escriben la historia.