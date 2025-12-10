Ramón García Mosquera considera: "Este par de purasangres con un poco de suerte decidirán sus victorias en las selectivas" de la R48

Suscríbete a nuestros canales

Se aproxima la última jornada en el hipódromo La Rinconada, que cierra el tercer meeting de la temporada 2025 y el equipo de Meridiano Web asistió este miércoles 10 de diciembre a la jornada de ajustes en el óvalo caraqueño. Allí entrevistó a los entrenadores protagonistas de la cuadragésima octava reunión.

Entre ellos destaca Ramón García Mosquera, uno de los profesionales más exitosos y reconocidos en La Rinconada, quien presenta cuatro ejemplares para el mencionado evento dominical.

Ramón García Mosquera: Entrevista en vivo Ejemplares R48 La Rinconada

El trainer García Mosquera compartió en entrevista para este medio digital, su análisis detallado sobre cada uno de sus ejemplares.

Muy buenos días entrenador y ante todo un gran saludo para usted. Para lo que será la última reunión de este domingo 14 de diciembre presenta a cuatro ejemplares. Comienza en la cuarta competencia que es la edición 20 del Clásico "Cañonero" (GI) con el dosañero Gran Nicanor.

- Este potro ganó su debut y lo hizo muy bien, por lo que se mantiene en excelentes condiciones. Para esta selectiva, le tocó un puesto incómodo debido a la gran cantidad de participantes. No obstante, creemos que nuestro ejemplar logrará una excelente carrera.

Compromisos 5y6: La Rinconada

Trainer nos vamos para la jornada del 5y6 y la potra tresañera Cosmic Love reaparece luego de 49 días sin correr y se encuentra inscrita para lo que será el primer Clásico Internacional “Ramón Alfredo Domínguez” (GI), a la altura de la tercera válida.

- He tenido la oportunidad de entrenar a esta yegua para esta competencia. Le asignaron el puesto de partida 12, una ubicación de afuera. Sin embargo, considero que el excelente trabajo que demuestra la yegua debe llevarla a decidir la carrera, con el favor de Dios.

El turno es para la potra Victory Rose en la cuarta válida para el juego de las mayorías, pues regresa acá a la pista caraqueña luego de 35 días sin correr y estrena el implemento gríngola.

-Esta yegua viene de llegar siempre viene en el marcador. Con chance y bastante oportunidad para ganar esta carrera.

Y culmina su compromiso en la sexta válida con el tresañero Prometheus, pues reaparece tras 49 días para participar en la prueba más importante para cerrar tanto el evento dominical como del tercer meeting: El primer clásico internacional “Javier José Castellano” (GI).

-He preparado a este caballo con mucha anticipación para la competencia; se ha mantenido muy bien. Sabemos que es una carrera muy difícil. Considero que este par de purasangres, tanto Cosmic Love como Prometheus, tienen una gran oportunidad de decidir la selectiva. Prometheus corre por primera vez la distancia, pero creo que la superará con un poco de suerte.