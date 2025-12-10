LVBP: Pitcheo de Bravos de Margarita se establece como el mejor en la segunda mitad

Suscríbete a nuestros canales

Bravos de Margarita comenzará en su mejor versión la novena semana en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los insulares han ganados ocho en los últimos 10 compromisos y el pitcheo destaca como el gran protagonista en su reciente accionar.

Lanzadores como Osmer Morales y Jorge García, quienes lideran en victorias entre los abridores de la franquicia, han sido los encargados de mantener el brillo en el morrito en esta segunda mitad de la temporada. Asimismo, Félix Doubront se ha contagiado del buen momento de los brazos margariteños convirtiéndose en el cuarto lanzador en completar al menos una apertura de calidad en la vigente campaña, mientras que, la presencia de José Quijada, Claudio Custodio y Werner Leal, éste último empatado en el liderato de triunfos (4) han provocado un labor monticular notable en la actual edición.

Precisamente, el buen desempeño de los serpentineros de Bravos queda en evidencia en los últimos seis compromisos, donde no han permitido más de cinco anotaciones en cinco desafíos. Solamente permitieron +5 carreras el pasado miércoles 3 de diciembre cuando vencieron 8-6 a Águilas del Zulia.

Pitcheo de Bravos a la altura en la LVBP

Los abridores de Bravos encadenaron una racha de cuatro salidas de calidad consecutivas (Osmer Morales, Jorge Garcia, Abdiel Saldana y Felix Doubront) alcanzando al menos seis entradas en cada una de sus presentaciones, siendo una de las principales claves para que el equipo se monte en lo más alto de la tabla de posiciones.

Además de eso, la buena actuación de los estelares ha servido para mejorar sus registros de forma colectiva con efectividad de 4.53, tercera mejor de la liga solo superado por Tigres de Aragua (4.42) y Navegantes del Magallanes (4.00). Aunque es el equipos que menos ha ponchado (272), es uno de los que ha recibido menos daño en cuadrangulares recibidos (53) y los bateadores rivales presentan average de .271, que es el cuarto más bajo del certamen.

Estas estadísticas no solo tienen al equipo en lo más alto de las posiciones, sino que van encaminados a mejorar su desempeño monticular que dejaron en la pasada edición de la LVBP, cuando dejaron efectividad de 5.38, 308 carreras permitidas, 306 ponches y WHIP de 1.48 en 56 juegos que lo dejaron en el cuarto peldaño para clasificar al Round Robin.