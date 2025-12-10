LVBP: José Mujica podría ser activado con Leones del Caracas para la novena semana

Suscríbete a nuestros canales

El pitcheo es una tarea pendiente para los Leones del Caracas y están en la obligación de mejorar si quieren clasificarse al venidera Round Robin. Previo al arranque de la novena semana en la presente temporada, los melenudos podrían recibir una agradable noticia para fortalecer su bullpen.

José Mujica, quien no lanza en la pelota criolla desde la 2023-24, estaría cerca de ser activado por la organización capitalina para los próximos compromisos. El derecho realizó su último sección de lanzamiento en vivo y podría uniformarse con los caraqueños en cualquier momento, de acuerdo con el reporte del periodista Wilder Delgado.

La presencia del diestro refrescaría la presentación del bullpen melenudos en la presente temporada, que no ha podido mostrar su mejor cara en ninguna de las facetas desde el montículo, coleccionando efectividad de 5.59, siendo la segunda más alta después de ocho semanas cumplidas en la LVBP.

José Mujica cerca de regresar con Leones

En su último experiencia en el béisbol venezolano, el relevista de 29 años llegó a convertirse en una pieza indispensable para los melenudos en los innings finales. En la 2023-24, el de Valencia coleccionó estadísticas interesantes con marca de 0-1, tres salvados, WHIP de 1.30, 20 ponches, ocho holds, cuatro boletos y una efectividad de 4.03 en 22.1 capítulos de labor.

Antes de esa campaña, Mujica también fue determinante en el bullpen en lo que fue el último campeonato de los Leones del Caracas en la edición 2022-23, cuando registró ERA de 3.38, siete holds y 19 abanicados en 21 juegos. El diestro regresará a la liga después de una larga recuperación por una lesión en el codo derecho que requirió cirugía.