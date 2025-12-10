LVBP: Movimientos estratégicos en el roster de Leones de Caracas 

Suscríbete a nuestros canales

Leones de Caracas han anunciado una serie de importantes movimientos en el roster semanal, buscando refrescar el bullpen y reforzar el lineup con miras a los próximos desafíos del campeonato. En total, siete peloteros salen de la plantilla activa para dar paso a siete nuevas incorporaciones.

Altas: refuerzos de peso en el pitcheo y la ofensiva

La lista de entradas está encabezada por el estelar lanzador y un infielder de experiencia probada en las Grandes Ligas:

Adbert Alzolay (RHP): La adición del diestro de experiencia en Grandes Ligas es el movimiento más destacado, aportando un brazo de alta calidad al staff de lanzadores.

DJ Johnson (RHP): Se suma otro lanzador derecho para reforzar el bullpen con experiencia.

Orlando Arcia (IF): La incorporación de este infielder de probada trayectoria promete solidez defensiva y ofensiva al cuadro.

Sammy Tavárez (RHP): Un lanzador derecho más que se une al bullpen.

Junior Flores (RHP): Un brazo diestro que ofrecerá opciones desde el montículo.

Eduardo Figueroa (RHP): Se incorpora otro lanzador derecho, dando más versatilidad al staff.

Alvin Herrera (RHP): Completa la lista de incorporaciones al pitcheo con un lanzador derecho.

Bajas: rotación para descanso y ajustes de profundidad

Siete jugadores han sido desafectados del roster semanal, en lo que parece ser una combinación de rotación y ajustes estratégicos:

Tyrone Yulie

Lisandro Santos

René Pinto

Gabriel Noriega

Luis Palacios

Anthony Vizcaya

Moisés Gómez

Las salidas de figuras como Anthony Vizcaya y Moisés Gómez sugieren una reevaluación del rendimiento reciente o la necesidad de dar descanso a piezas clave, permitiendo a los recién llegados demostrar su valía en los juegos venideros.

La incorporación de Adbert Alzolay y DJ Johnson indica un enfoque en la fortaleza del pitcheo, mientras que la llegada de Orlando Arcia es un claro intento por inyectar calibre y experiencia en momentos cruciales de la temporada. Estos movimientos sugieren que el manager busca una alineación más robusta y un bullpen profundo para afrontar la recta final del calendario regular.