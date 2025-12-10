LVBP: ¿Adiós Maikel? Está es la foto que montó en sus redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Hace unos días Maikel García, encendió las alarmas de la fanaticada guairista, luego de abandonar el terreno de juego en el noveno episodio del compromiso entre Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua. Tras los examanes realizados a posterior se determinó que el jugador de Kansas City sufrió una distensión en el tendón de la corva de su pierna derecha.

La historia de Maikel García en redes sociales

El tiempo de recuperación promedio de esta lesión está alrededor de una semana o incluso un poco más, todo esto de acuerdo a su evolución. Pero los fanaticos de La Guaira ahora tienen una nueva preocupación, luego de que Maikel García montara una foto en sus redes sociales con el mosaico de Cruz Diez, conocida por estar en el Aeropuerto de Maiquetía

De momento se desconoce si el tercera base no volverá a jugar con Tiburones, si debe hacer un viaje de rutina o si se trata de una foto vieja. Lo cierto es que Maikel García ha dejado estos números con el equipo escualo: 9JJ, .308 AVE, 12 Hits y 2 Carreras impulsadas.