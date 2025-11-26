¡Primeros clasificados y caídos! La NBA Cup 2025 empieza a definirse

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del torneo de media temporada, la NBA Cup invade a todos los aficionados, y el panorama de la fase eliminatoria comienza a dibujarse. Con la conclusión de varios encuentros cruciales, dos equipos han asegurado su boleto a la siguiente ronda, mientras que varias potencias han visto truncadas sus aspiraciones al título.

Raptors y Lakers marcan el ritmo

Los primeros equipos en sellar su pase a la siguiente fase son los Toronto Raptors y Los Angeles Lakers.

Toronto Raptors: La clasificación de los Raptors representa una sorpresa positiva, consolidando un buen inicio de temporada y demostrando que su química de equipo está funcionando en el formato de torneo.

Los Angeles Lakers: Por su parte, la clasificación de los Lakers subraya su estatus como contendientes, con la intención clara de dominar este nuevo campeonato y añadir el primer trofeo de la NBA Cup a su ya extensa vitrina.

Desilusión para los eliminados

La otra cara de la moneda la protagonizan los equipos que, sorpresivamente para algunos, han quedado fuera de la contienda. Las esperanzas de alzar la Copa se esfuman para siete equipos, que ahora deberán enfocarse únicamente en la temporada regular:

Indiana Pacers

Philadelphia 76ers

Utah Jazz

Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans

La eliminación de equipos con aspiraciones de playoffs como los Pacers, 76ers y los Mavericks, indica el alto nivel de competitividad y la presión inherente al formato de este torneo de la NBA. En particular, la caída de Dallas es un golpe tempranero a sus expectativas, obligándoles a replantearse el camino.

La fase de grupos de la NBA Cup está probando ser un campo de batalla donde la consistencia y la capacidad para manejar la presión en partidos de alta intensidad son clave. La presencia de los Lakers en la siguiente ronda era esperada, dada su experiencia y talento, pero la clasificación de los Raptors es un indicador de que el torneo ofrece oportunidades para que equipos emergentes demuestren su valía.