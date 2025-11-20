Los Raptors a un paso de la clasificación en la Emirates NBA Cup 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Emirates NBA Cup 2025 está entrando en sus momentos decisivos. La jornada de este viernes, 21 de noviembre, será crucial, con varios escenarios que podrían definir el destino de varios equipos, tanto para avanzar como para ser eliminados.

Raptors: cerca de la gloria del grupo A

Los Toronto Raptors son el foco de atención, ya que se han posicionado para ser el primer equipo en la liga en asegurar su pase a la siguiente ronda.

Escenario de clasificación: Toronto puede ganar el grupo y conseguir su boleto a las Rondas Eliminatorias si logra una victoria en su partido del viernes y los Indiana Pacers sufren una derrota.

Por otro lado, la jornada podría significar el final del camino para su rival de grupo:

Escenario de eliminación: Indiana queda automáticamente eliminado si pierde su partido y Toronto gana el suyo.

Noche de posibles despedidas

La eliminación es una amenaza real para varios equipos este viernes, repartidos en tres grupos diferentes de la Conferencia Este y Oeste.

En el Este, Grupo B, los Brooklyn Nets quedan eliminados si sufren una derrota.

En la Conferencia Oeste, hay tres equipos en peligro con solo una derrota:

En el Grupo A , Utah queda eliminado si pierde su partido.

En el Grupo B, tanto Dallas como New Orleans corren el mismo riesgo, ya que ambos quedan eliminados del torneo si caen derrotados.

La jornada del viernes, 21 de noviembre, no solo promete emociones por la clasificación de Toronto, sino también por la lucha desesperada de cinco equipos que buscan evitar la eliminación temprana en la histórica edición de la Emirates NBA Cup.