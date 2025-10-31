Comienza la Emirates NBA Cup 2025: conoce las fechas clave

Suscríbete a nuestros canales

El tan esperado torneo de mitad de temporada de la liga, la Emirates NBA Cup, está oficialmente de regreso y arranca hoy, 31 de octubre. Este evento inyecta una dosis extra de competencia a la temporada regular de la NBA.

Fechas clave del torneo

La fase inicial se extiende por casi un mes, seguida de rondas eliminatorias de alto riesgo. La Fase de Grupos comienza hoy, 31 de octubre, y concluirá el 28 de noviembre.

A partir de ahí, el torneo pasa a las Rondas de Eliminación transmitidas por Prime. Los Cuartos de Final se jugarán entre el 9 y el 10 de diciembre. Las Semifinales se llevarán a cabo el 13 de diciembre en Las Vegas, y la gran Final o Campeonato se disputará el 16 de diciembre, también en Las Vegas.

¡Hoy arranca la fase de grupos! Partidos del 31 de Octubre

La acción comienza esta noche con varios enfrentamientos correspondientes a la Fase de Grupos de la NBA Cup 2025:

La jornada inicial de hoy, 31 de octubre, presenta los siguientes duelos: