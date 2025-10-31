NBA: Maxey y Edgecombe desatan la locura ofensiva en los Sixers

Suscríbete a nuestros canales

Los Philadelphia 76ers han encontrado a la pareja ofensiva más explosiva de la liga. El consolidado Tyrese Maxey y el rookie sensación VJ Edgecombe (selección número 3 del Draft 2025) han encendido el ataque de los Sixers, estableciéndose como el dúo con la producción más alta de la NBA en este inicio de temporada.

Cuando Maxey (0) y Edgecombe (77) comparten la cancha, los Sixers están generando una cifra récord de 130.1 puntos por cada 100 posesiones. Esta estadística avanzada no solo subraya su eficiencia, sino que los posiciona como una amenaza constante e imparable.

Un "backcourt" imparable: El turno de anotar de Maxey y Edgecombe

La clave de la química entre ambos jugadores reside en su sincronía en la anotación. Esta rotación de responsabilidades anota el fin de una ofensiva predecible en Philadelphia y da inicio a una era de vértigo.

Maxey, el motor All-Star: El base ha iniciado la temporada a nivel de MVP , con promedios altísimos en puntos y asistencias, consolidándose como el líder indiscutible en la creación de juego.

Edgecombe, el impacto inmediato: El rookie ha demostrado ser más que un complemento, promediando ya más de 22 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en sus primeros juegos. Su atletismo y confianza lo hacen un socio perfecto para Maxey.

Rendimiento histórico en Philadelphia

El dúo, ya bautizado como "VJ Maxx" por algunos aficionados, está reescribiendo la historia de la franquicia. Su producción combinada los ha llevado a ser el inicio de temporada más productivo para una pareja de backcourt en la historia de los Sixers.

Con su habilidad para alternar la anotación y elevar el ritmo de juego, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe son la pieza que faltaba para convertir a los Philadelphia 76ers en un contendiente serio al título, especialmente con Joel Embiid regresando progresivamente a la rotación.