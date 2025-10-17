¡Oficial! Joel Embiid regresa a las acciones con Sixers. Mira cuándo jugará

Suscríbete a nuestros canales

El pívot superestrella y actual MVP de la liga, Joel Embiid, está oficialmente de vuelta esta noche. Los Philadelphia 76ers han confirmado que Embiid hará su debut en la pretemporada al enfrentarse a los Minnesota Timberwolves en un anticipado duelo que marca su reaparición en la cancha tras una larga espera.

Un Regreso Clave para la Nueva Era del Equipo

El esperado regreso del camerunés se producirá en el duelo ante los Wolves y servirá como una pieza crucial en el proceso de afinación del equipo antes del inicio de la temporada regular. La franquicia de Filadelfia busca medir el estado físico y la química de su renovado roster, y el regreso de su jugador franquicia es la prueba de fuego que aficionados y analistas esperaban.

El pívot, conocido por su versatilidad ofensiva y su dominante presencia en la pintura, será el catalizador del nuevo esquema de juego que los 76ers están implementando en esta fase de preparación.

Se espera que Embiid tenga una participación limitada en el encuentro de esta noche, siguiendo un protocolo de gestión de carga de minutos cuidadosamente diseñado por el equipo médico y el cuerpo técnico.

A retomar su ritmo

Sin embargo, cada minuto en cancha será una oportunidad para que el pívot retome el ritmo de competencia y comience a cohesionarse con las nuevas incorporaciones del equipo. El rival de esta noche, los Minnesota Timberwolves, representan una prueba significativa para Embiid y los Sixers.