NBA: ¿Cuál es la franquicia más cara de toda la Liga?

Suscríbete a nuestros canales

Cinco días nos separan de una nueva temporada de la NBA con varios en discusión como principales candidatos a quedarse con el título como Oklahoma City Thunder, actuales monarcas, Los Angeles Lakers con Luka Doncic y LeBron James a la cabeza, y los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Será una campaña más donde la NBA se consolide como una de las ligas deportivas más valiosas del mundo, y las cifras más recientes de valoración de franquicias lo demuestran. Previo a la jornada inaugural de este 21 de octubre, Golden State Warriors encabezan la lista con un impresionante valor estimado de 11.33 mil millones de dólares, siendo el equipo más de valorado de los tabloncillos.

Seguidamente, Los Angeles Lakers con 10 mil millones y los New York Knicks con 9.85 mil millones completan el top 3 de los franquicias más valoradas en el mejor baloncesto del mundo. Estos tres equipos dominan se lucen entre los tres primeros por su enorme base de aficionados, presencia global y altos ingresos comerciales, incluyendo patrocinios, derechos televisivos y venta de merchandising.

Franquicias más valoradas de la NBA

Detrás de ellos, otras franquicias también muestran un crecimiento significativo. Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Brooklyn Nets y Chicago Bulls superan los 6 mil millones de dólares, consolidando el valor económico de los mercados más grandes de la NBA.

En la parte baja de la lista, pero aún con cifras impresionantes, se encuentran los New Orleans Pelicans y Memphis Grizzlies, con valoraciones cercanas a los 4 mil millones de dólares. Esto demuestra el impacto económico global de la liga, incluso en mercados más pequeños.