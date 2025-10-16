LeBron James tendría de fecha de estreno con Los Angeles Lakers en la NBA 2025-26

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en su exitosa carrera, LeBron James no será parte de la plantilla de su equipo en la jornada inaugural de la temporada de la NBA. El máximo anotador de todos los tiempos padece una "ciática en el lado derecho del cuerpo" que lo mantendrá alejados de los tabloncillos.

El 'Rey' será baja de los primeros compromisos de Los Angeles Lakers en la venidera campaña de la liga. Cabe destacar que, el equipo púrpura será parte del primer día de acción de la edición 2025-26, cuando se enfrenten a Golden State Warriors el próximo 21 de octubre desde el Crypto.com Arena.

La baja del veterano alero será un golpe fuerte para los dirigidos por JJ Redick, que depositarán su confianza en Luka Doncic como principal estrella del quinteto. A sus 40 años, LeBron James se mantiene en la élite como figura en los mejores tabloncillos del mundo y buscará seguir aumentando su registro como máximo anotador de la historia en lo que sería su año de despedida en la NBA.

LeBron James para a mediados de noviembre

Los Angeles Lakers planean que LeBron James haga su debut en la temporada 2025-26 alrededor de mediados de noviembre, según información del periodista Shams Charania. La franquicia angelina no tiene prisa por acelerar su regreso, ya que la prioridad es que el jugador esté completamente recuperado y en condiciones óptimas para afrontar una larga campaña.

Su vuelta será cuidadosamente planificado para asegurar que pueda rendir al máximo nivel sin riesgos de recaídas. El equipo médico y el cuerpo técnico de los Lakers confían en que esta espera dará sus frutos, permitiendo que James aporte toda su experiencia y liderazgo en la parte más importante de la temporada. El cuatro veces MVP de la liga podría volver a los tabloncillos el próximo 15 de noviembre cuando visiten a Milwaukee Bucks.