¡Retiro sorpresivo! Malcolm Brogdon cuelga las botas tras 9 años en la NBA

Malcolm Brogdon, el base que se unió recientemente a los New York Knicks, ha anunciado su sorpresiva decisión de retirarse del baloncesto profesional tras nueve temporadas en la NBA, a pesar de estar listo para formar parte del roster de temporada regular del equipo neoyorquino. El anuncio, confirmado con una declaración personal, marca el final de una carrera notable que incluyó importantes galardones individuales.

El jugador, de 32 años (nacido el 11 de diciembre de 1992), informó a los oficiales de los Knicks sobre su decisión el miércoles. En su comunicado, Brogdon expresó gratitud por su trayectoria y la oportunidad de hacer la transición en sus propios términos.

"Hoy, comienzo oficialmente mi transición fuera de mi carrera de baloncesto. He dado con orgullo mi mente, cuerpo y espíritu al juego durante las últimas décadas. Con los muchos sacrificios que se necesitaron para llegar aquí, he recibido muchas recompensas. Estoy profundamente agradecido de haber llegado a este punto por mi cuenta y de poder cosechar los beneficios de mi carrera con mi familia y amigos. Gracias, desde el fondo de mi corazón, a todos los que tuvieron un lugar en mi camino".

Una carrera de premios y eficiencia

Brogdon, quien fue seleccionado en la segunda ronda (puesto 36) del Draft de la NBA de 2016 por los Milwaukee Bucks, desafió las expectativas al conseguir ser uno de los jugadores más eficientes de su promoción.

Logros destacados

-Novato del Año de la NBA (2017): Brogdon se convirtió en el primer jugador de segunda ronda en ganar este premio desde 1965.

-Sexto hombre del año de la NBA (2023): Ganó el galardón mientras jugaba para los Boston Celtics, consolidándose como uno de los suplentes más impactantes de la liga.

-Club 50-40-90 (2019): Es uno de los pocos jugadores en la historia de la NBA en registrar una temporada con al menos 50% en tiros de campo, 40% en triples y 90% en tiros libres (50.5% FG, 42.6% 3P, 92.8% FT en la temporada 2018-19).

Estadísticas de carrera (temporada regular)

En 463 partidos de temporada regular a lo largo de nueve temporadas con los Bucks, Pacers, Celtics, Trail Blazers y Wizards, Brogdon mantuvo promedios sólidos, destacando su eficiencia en el tiro:

-Puntos por partido (PPG): Un promedio de carrera de 15.3 puntos, con su máximo en una temporada de 21.2 puntos (2020-21, Indiana Pacers).

-Asistencias y rebotes: Promedió 4.7 asistencias por partido (máximo de 7.1 en la 2019-20) y 4.1 rebotes por partido (máximo de 5.3 en la 2020-21).

-Eficiencia en el tiro: Su porcentaje de tiros de campo (FG%) fue de 46.3% en su carrera, alcanzando un notable 50.5% en la 2018-19. Su porcentaje de triples (3P%) se situó en 38.8%, con un pico de 44.4% en la temporada en que ganó el sexto hombre del año (2022-23).

Demostró gran fiabilidad desde la línea de castigo con un porcentaje de tiros libres (FT%) de 87.4% en su carrera, liderando la liga con 92.8% en la 2018-19.

El inesperado retiro de Malcolm Brogdon cierra el telón de una carrera ejemplar, reconocida por su ética de trabajo y su capacidad para sobresalir en diversos roles y equipos dentro de la liga.

