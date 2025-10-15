La yegua clave de Kelvin Perfecto se hará sentir en los metros finales en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva ha comenzado. Faltan solo cuatro días para que el óvalo de Coche se ilumine con la reunión 40, lo que promete un capítulo cargado de adrenalina para todos los aficionados.

La cartelera es excepcionalmente completa, con 12 competencias y dos selectivas muy parejas diseñadas para mantener a la fanaticada al borde de sus asientos.

Meridiano Web, como es costumbre, se hizo presente en la mañana de ajustes del miércoles 14 de octubre. El objetivo fue recabar la información final vital, esa guía indispensable que los apostadores necesitan para armar sus jugadas y maximizar la emoción durante toda la jornada.

Dentro de los protagonistas tuvimos el apoyo del jinete profesional Kelvin Perfecto que sin dudar dio declaraciones de sus montas la cual comienzan en la segunda carrera con la yegua Princesa Julie.

- Me han vuelto a dar la confianza con esta yegua, con la que he logrado buenas actuaciones. Viene de ocupar la tercera posición en su carrera más reciente, detrás de dos rivales que consideré las más fuertes de ese momento.

Esta semana competiremos en 1.200 metros. En esta ocasión, considero que nuestra yegua es la rival a batir. Su planteamiento de carrera será correr de menor a mayor para buscar la atropellada, una táctica que la hace muy fuerte y una digna adversaria a vencer, siempre respetando al resto de la agrupación.

Luego en la tercera válida en yunta con David Palencia montas a Reina Fabricia que ya la conoces.

- En la carrera anterior, fue la primera vez que la monté, por lo que no la conocía a fondo. Tras detectar ciertos detalles durante la competencia que nos impidieron una mejor actuación, solicité al entrenador que me ratificara la monta. Para esta ocasión, libre de imponderables, considero que su ejemplar seguirá mejorando significativamente