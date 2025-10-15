Hipismo

Jesús Antonio Romero quiere abrir con victoria el 5y6 nacional de este domingo en La Rinconada

El entrenador será parte de la reunión 40 con par de presentados

Por

Gustavo Mosqueda
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 11:39 am
Jesús Antonio Romero quiere abrir con victoria el 5y6 nacional de este domingo en La Rinconada
Foto: Carlos Chacón
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Cada domingo, en el hipódromo La Rinconada, los entrenadores presentan a sus mejores ejemplares para competir y esforzarse por conseguir las victorias que les permitan liderar la estadística o, al menos, mejorar sus registros personales.

La Rinconada: Entrevista Meridiano Web 5y6 nacional 

En esta ocasión, el entrenador Jesús Antonio Romero quien, a pesar de contar con una caballada limitada, aplica diligentemente todos sus conocimientos a cada ejemplar. Para la jornada número 40, dice presente con dos inscritos y esto fue lo que le comentó al equipo de Meridiano Web:

Tercera carrera en recorrido de 1.200 metros un integrante de la nómina es entrenado por usted, se trata de Quiriquireño con la monta de Cristian Piguave.

- Este caballo va a una competencia bastante pareja. Estoy seguro de que en esta ocasión el ejemplar que preparamos va a mejorar considerablemente. Soy consciente de que enfrentamos a un rival fuerte, como Abu Pepe, y a otros ejemplares destacados, pero confío plenamente en la mejoría del nuestro. Recomiendo incluirlo en todas sus jugadas exóticas.

Yegua: Victoria Jesús Antonio Romero La Rinconada 

Y en la séptima carrera, primera válida la que da inicio al juego del 5y6, presenta a la yegua Acanelada con un descargo favorable de cuatro kilos.

-Esta yegua para esta oportunidad me gusta mucho, por el tipo de lote y las carreras previas que viene haciendo. Su carrera anterior se le dio un pequeño espacio entre una y otra para que se recuperara.

Para este domingo viene bastante bien para la competencia y creo que para mí criterio vamos a decidir al punto de ganar.

                                     

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 15 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo