Jesús Antonio Romero quiere abrir con victoria el 5y6 nacional de este domingo en La Rinconada

Cada domingo, en el hipódromo La Rinconada, los entrenadores presentan a sus mejores ejemplares para competir y esforzarse por conseguir las victorias que les permitan liderar la estadística o, al menos, mejorar sus registros personales.

La Rinconada: Entrevista Meridiano Web 5y6 nacional

En esta ocasión, el entrenador Jesús Antonio Romero quien, a pesar de contar con una caballada limitada, aplica diligentemente todos sus conocimientos a cada ejemplar. Para la jornada número 40, dice presente con dos inscritos y esto fue lo que le comentó al equipo de Meridiano Web:

Tercera carrera en recorrido de 1.200 metros un integrante de la nómina es entrenado por usted, se trata de Quiriquireño con la monta de Cristian Piguave.

- Este caballo va a una competencia bastante pareja. Estoy seguro de que en esta ocasión el ejemplar que preparamos va a mejorar considerablemente. Soy consciente de que enfrentamos a un rival fuerte, como Abu Pepe, y a otros ejemplares destacados, pero confío plenamente en la mejoría del nuestro. Recomiendo incluirlo en todas sus jugadas exóticas.

Yegua: Victoria Jesús Antonio Romero La Rinconada

Y en la séptima carrera, primera válida la que da inicio al juego del 5y6, presenta a la yegua Acanelada con un descargo favorable de cuatro kilos.

-Esta yegua para esta oportunidad me gusta mucho, por el tipo de lote y las carreras previas que viene haciendo. Su carrera anterior se le dio un pequeño espacio entre una y otra para que se recuperara.

Para este domingo viene bastante bien para la competencia y creo que para mí criterio vamos a decidir al punto de ganar.