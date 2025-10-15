El buen dividendo de Gabriel Márquez: Una jugada clave que acompañan dos fijos en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para que la afición hípica disfrute de una nueva jornada de carreras. Será un evento cargado de emoción, no solo por las doce competencias programadas, sino también por la disputa de dos pruebas selectivas que destacarán a potros y potrancas, las futuras generaciones que se abren paso en La Rinconada.

Entrevista: Entrenador dividendo y dos fijos La Rinconada

Aunque la mañana de ajustes estuvo marcada por una fuerte lluvia en el óvalo de Coche, el equipo de Meridiano Web no detuvo su labor. Su objetivo fue ofrecer la mejor información, recabada directamente de jinetes y entrenadores, quienes son los protagonistas en cada reunión hípica.

Gabriel Márquez, un entrenador que se destaca por su presencia constante en el recinto de ganadores, tiene tres compromisos importantes esta semana. Esto fue lo que declaró a las cámaras:

A la altura de la primera carrera el primer compromiso por intermedio del ejemplar Drako con la monta de Jhonathan Aray.

-Este ejemplar se encuentra muy bien por cancha, caballo que en su última actuación corrió de menor a mayor y la mañana de hoy el propio Aray lo galopó. Dios quiera y podamos estar abriendo el telón en ganancia en la primera carrera del programa.

Luego en la tercera carrera con la misma yunta de Aray, inscribió al caballo castaño de cuatro años Abu Pepe.

- Este ejemplar enfrentará su segunda carrera tras reaparecer. Se encuentra en óptimas condiciones de cancha y performance. Su extraordinaria condición física y atlética me hacen pensar que tiene grandes posibilidades de decidir la carrera, por lo que recomiendo no dejarlo fuera de sus combinaciones.

Prueba selectiva: Gabriel Márquez Potro Fijo

El compromiso más importante de la tarde es en el clásico “Albert H Cipriani” (GII) por intermedio del potro Bunker.

- Este es el compromiso más importante de la tarde. En esta misma carrera tuve el privilegio de triunfar en 2023 con otro gran ejemplar, Chateau Lafite. Nuevamente "vamos a la guerra" con Bunker, un potro que, sin duda, se ha desempeñado muy bien en cancha.

Esta mañana, Bunker tuvo la oportunidad de galopar en pista fangosa bajo la conducción de su jinete, Jhonathan Aray, y lució en excelentes condiciones. Considero que es uno de los mejores potros de su generación, ha asimilado el trabajo a la perfección, y aunque respeto a los rivales y sé que la carrera es pareja, bonita y de 1.400 metros, me agrada el mío con característica de fija y en victoria, para la gloria de Dios.