Jhonathan Aray no se rinde y mantiene el liderato del meeting por la mínima diferencia en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebró este domingo la reunión número 39 del 2025, con una programación de doce carreras, que incluyo dos pruebas selectivas de grado tres y uno que fueron ganadas por los ejemplares Mi Querida Emma y el importado Ekati King, ambos en recorrido de 1.200.

El monto recolectado en la jornada para el juego del 5y6 nacional fue de Bs.158.318.350,00, cabe destacar que se convierte en el récord número vigésimo sexto del año, los ganadores con cinco caballos acertados fueron un total de (12076) tickets acertados, para un premio de Bs. 1.817,07 mientras que un total de (1198) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de Bs 70.649,94.

Destacados: Jinete La Rinconada Victorias

La jornada dominical en el Hipódromo Internacional de La Rinconada se convirtió en un festival de dobletes. El jinete Jhonathan Aray, junto a la yegua Priyanka y el caballo Magicshadow (USA), acaparó la atención al firmar sendas victorias por partida doble. Por su parte, Jaime Lugo también se sumó a los grandes protagonistas de la tarde al llevarse el triunfo con Charrasqueado y San Benito (USA).

El duelo por la cima de la estadística de jinetes está al rojo vivo, y la paridad entre Jhonathan Aray y Jaime Lugo hace que cada carrera sea decisiva. Actualmente, el enfrentamiento se encuentra tan cerrado que Aray solo ha logrado tomar una exigua ventaja, superando a su rival por apenas una victoria

Ya cumplida la sexta fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 11 victorias.

2 Jaime Lugo con 10 victorias.

3 Winder Véliz con 7 victorias.

4 Robert Capriles con 6 victorias.

5 Oliver Medina con 5 victorias.