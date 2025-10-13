Este hecho pudo haber afectado a la yegua importada Fleet Street en el desarrollo de su carrera en la reunión 39

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo 12 de octubre marcó otro avance en la temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada. Se realizó la trigésima novena reunión del año, correspondiente a la sexta fecha del tercer meeting de 2025, en la que se llevaron a cabo doce competencias, que trajo consigo la disputa de dos pruebas selectivas.

Carreras hípicas: La Rinconada Resultados

Los jinetes más destacados de la tarde de ayer fueron Jhonathan Aray y Jaime Lugo con par de victorias para cada uno. Por su parte Fernando Parilli Araujo, Gabriel Márquez y Jorge Salvador, también subieron al recinto de ganadores en dos ocasiones.

La tarde de ayer a la altura de la undécima carrera se llevó a cabo el VI Clásico “Virgilio Decán” (GIII) prueba esta especial para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años, con una nómina de nueve participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $150.000.

La pupila entrenada por Carlos Luis Uzcátegui y propiedad del Stud “Yellowstone”, Fleet Street (Usa), se presentaba a la carrera como uno de las más jugados por el público apostador, principalmente porque la campaña desde que arribó a La Rinconada es sorprendente, así como sus triunfos.

Resoluciones: Informe carreras hipódromo

La monta de la castaña de tres años fue por parte de su jinete habitual Jhonathan Aray con 54 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

Informes: "El jinete JHONATAN ARAY del ejemplar FLEET STREET (USA) N°07, informó que su conducida, se fue de mano al momento de darse la partida".

El ejemplar ocupó la segunda casilla en carrera ganada por el ejemplar Ekati King (Usa) con la monta de Robert Capriles.