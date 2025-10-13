Con multa incluida: Jinete profesional sancionado en La Rinconada luego de celebrarse la reunión 39

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 08 de junio del 2025 se realizó la reunión hípica número 39 de la temporada en el marco de la sexta fecha del tercer meeting del año, y tuvo una programación de 12 carreras con la disputa de dos pruebas selectivas que fueron ganadas por Mi Querida Emma y el importado Ekati King, cabe destacar ambas pruebas desarrolladas en 1.200 metros.

El 5y6 nacional desde la séptima con un nuevo monto récord sellado de un poco más de 158 millones de bolívares.

La Rinconada: Ganadores multa exceso de látigo

La tercera carrera, se corrió la tarde de ayer domingo en distancia de 1.400 metros donde la victoria resultó ser para la favorita del público apostador, Above The Sky con la monta del jockey profesional Francisco Quevedo bajo el entrenamiento de Antonio Martínez, capaz de agenciar un tiempo final de 87 en el recorrido y dejó un dividendo de Bs 74,80 a ganador.

El jinete profesional que Yoelbis González que iba a su segundo compromiso de la tarde, para esta ocasión estuvo a bordo de otra importada en la carrera, Naa Dudette (Usa) que arriba en la segunda casilla, una vez las autoridades ver las diferentes tomas de la carrera deciden multarlo por el uso indebido del látigo.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete YOELBIS GONZALEZ, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducida NAA DUDETTE (USA) Nº03. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras.