Este martes se desarrolla la exhibición de yearlings 2025 en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de ayer martes 14 de octubre se llevó a cabo la exhibición de Yearlings 2025 con la presencia de varias Haras entre ellas: Alegría, Bello Monte, La Alameda, Montesano, Luisiana, etc, en las instalaciones del Club Hípico ubicado en el este de la ciudad de Caracas.

El evento contó con la asistencia de diversas figuras públicas en el ámbito del hipismo como lo son los entrenadores: Wladimir Sánchez, David Palencia, Deibis Guevara, Gabriel Márquez, Alejandro Regalado, Carlos David Regalado, además de la presencia del señor Ignacio Zubillaga, propietario del Stud Z.M., entre otras personalidades.

Christian Hurtado: Palabras Exhibición Yearling 2025 Haras Alegría 2025

Desde las propias instalaciones del mencionado club caraqueño, el criador del Haras Alegría, Christian Hurtado señaló que un total de 13 productos nacidos y criados en el mencionado criadero serán presentados en el evento.

“Para está oportunidad tenemos este año productos de Manchester, Imaginary Sailor, Vacation, Jorge Zeta y la verdad es que tenemos una gran expectativa, pues gran cantidad de entrenadoras se han acercado para observar nuestra producción”.

Asimismo, Hurtado extendió la invitación a todo el público general asistir desde este martes 14 hasta el jueves 16 que será el propio día de la subasta.

Es importante destacar que el Haras Alegría cuenta con los mejores ejemplares que han cumplen campaña y son ganadores en diversas competencias de lotes y pruebas selectivas de grado, entre ellos: Priyanka, Star White, Bella Catira, Pan de Azúcar, entre otros.

Alejandro León: Palabras Haras Bello Monte

El dueño del Haras Bello Monte, Alejandro León, también hizo acto de presencia. Comentó que exhibirán tres productos y destacó, en general, que los caballos de los demás Haras se ven muy bien, por lo que estima que será una subasta exitosa

Iván Biomin: Haras La Alameda Exhibición Yearlings 2025

Del Haras La Alameda estuvo presente el señor Iván Biomin quien es Gerente de la mencionada Haras, el cual señaló que cinco productos están exhibidos y serán parte de la gran subasta de la Unicría 2025. Todo estos productos son del semental Pashito The Che mientras que las madres son: Bella Niña (Campeona Valenciana), La Bunkercita, Lady Jadana, entre otras.

José Illesca: Haras Luisiana Yearlings 2025

Por el Haras Luisiana estuvo asistida por el Doctor José Illesca quien comentó que un total de 12 productos nacidos y criados serán exhibidos y subastados en el presente evento de este año 2025 por parte de la Unicría. De los 12 nuevos ejemplares: Nueve pertenecen al padrillo norteamericano Lead Astray y los otros tres son del semental irlandés The Ferryman.

La finalidad de este evento es aumentar la caballada nacional, a fin de iniciar campaña en el hipódromo La Rinconada, al mismo tiempo de fortalecer el calendario hípico y, vigorizar el deporte número uno por excelencia en el país como lo es el turf venezolano.

Finalmente, la exhibición de los yearlings se llevará a cabo desde este martes 14 hasta el jueves 16 de este mes, en horario continuo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. La gran subasta se realizará el mismo jueves 16 a las 7:00 p.m. en las instalaciones del Club Hípico de Caracas