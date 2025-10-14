En la carrera de los acumulados del 5y6 participa un ejemplar que podría ser un temible rival y regresa tras 175 días sin correr

Suscríbete a nuestros canales

Faltan días para que se lleve a cabo la cuadragésima reunión de carreras en el hipódromo La Rinconada, y la comunidad hípica caraqueña esperará con emoción el disfrute de un gran espectáculo que traerá consigo 12 interesantes competencias que incluye los eventos selectivos: Edgar Ganteaume (GII) y Albert H. Cipriani (GII).

A la altura de la duodécima de la cartelera se disputará la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, la cual, será reservada para caballos nacionales e importados de cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.400 metros y contará con una nómina de 12 participantes.

Ejemplar: Reaparece Sexta válida La Rinconada Datos Hípicos

Por el puesto de pista 10 se tendrá al alazán de cuatro años Xtal que reaparecerá luego de 175 días sin correr, con la monta del aprendiz Samuel Yánez y se estrena en la cuadra del trainer Ademar Rodríguez Piñango.

El nacido y criado en el Haras La Mulera tiene hasta el momento una campaña de cinco actuaciones sin conocer aún la victoria.

En su penúltima del pasado 24 de abril del presente año llegó tercero a 2 1/2 cuerpos de Vision Shark, pero cuando le tocó competir el pasado 27 de abril fue retirado por fractura menudillo miembro anterior izquierdo.

Trabajos previos: La Rinconada

El día sábado 04 de octubre, el nuevo presentado por Rodríguez Piñango marcó 44’2 para los 600 metros, en pelo, muy cómodo y bien al final, mientras que el pasado viernes 10 de octubre cronometró 52’’3 en los 800 metros, en silla, salió al tiro, cómodo, publicado por el sitio web de Jockey Pronósticos.