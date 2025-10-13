Potro Bunker buscará extender su racha ganadora en el Clásico Albert H. Cipriani (GII)

Suscríbete a nuestros canales

Un total de ocho potros de dos años se medirán en el LXXIII Clásico Albert H. Cipriani (GII), una prueba pautada a 1.400 metros. La carrera se disputa a la altura de la sexta competencia no válida de la Reunión 40, este domingo 19 de octubre en el Hipódromo La Rinconada, a las 3:00 p.m. El clásico ofrece un premio de Bs. 7.000, más un atractivo adicional de $125.000.

Bunker, a demostrar toda su clase

El principal aspirante al triunfo es Bunker, un hijo de Constructor White que llega tras imponerse con autoridad en el Clásico “Victoreado” (GIII) el pasado mes de septiembre. Nuevamente, Jhonathan Aray monta a este pupilo de Gabriel Márquez, defendiendo los colores del Stud “Don Rafael”.

Su rival más fuerte es Pontevecchio, un potro que exhibió gran mejoría en su última actuación al ganar en 67.4 para 1.100 metros. El ejemplar contará con la dirección de José Gilberto Hernández y la preparación de Germán Rojas Jr.

Star White: El As de Cuatro Triunfos Selectivos

Pese a fallar en su carrera más reciente, Star White no se puede subestimar. Su campaña suma cuatro victorias en cinco actuaciones, todas ellas de corte selectivo. El potro contará ahora con la monta de Aldry Siso, quien tiene una gran oportunidad para consolidarse.

La nómina de participantes la completan: El Providencial (puesto 7, con Robert Capriles), Doctor Rodilla (puesto 8), Mr. Barbaro (puesto 10), Zadkiel (puesto 12) y el importado Egiogbe (USA) (puesto 14).

Datos Históricos del Clásico Albert H. Cipriani: Jinete más ganador

El legendario Juan Vicente Tovar ostenta hasta el momento el récord de victorias en este clásico. El negrito de "San José" totalizó cinco triunfos en su brillante carrera, alzándose con la victoria a bordo de:

Tropigold (1980)

The Iron (1983)

French Dancer (1985)

Santu Pretu (1991)

Betinho (1992)

El Último Campeón: El Relámpago

El ganador de la edición anterior (2024) fue el potro El Relámpago, un hijo de Mr. Defence en Srta. Andrea. El ejemplar, que actualmente se recupera de una lesión, conquistó la prueba con un tiempo de 90 segundos exactos para los 1.400 metros, guiado por Kelvin Aray bajo un fuerte aguacero.