Palmeiras y Flamengo definen al primer "tetracampeón" brasileño de la Copa Libertadores

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 29 de noviembre, Palmeiras y Flamengo se enfrentan en Lima para decidir al primer equipo brasileño en alcanzar el estatus de "tetracampeón" de la Copa Libertadores, al buscar ambos su cuarto trofeo del máximo torneo continental.

Una final histórica en Libertadores

Esta es la séptima final en la historia de la Libertadores disputada entre dos equipos de Brasil y la segunda vez que se enfrentan estos dos gigantes en la instancia final, replicando el duelo de 2021, donde el Verdao se impuso por 2-1. En aquella ocasión, el objetivo era la tercera Copa; ahora, la meta es la cuarta estrella.

El Estadio Monumental de Lima acogerá el enfrentamiento entre los dos equipos más dominantes de Brasil en la actualidad. Juntos han ganado cuatro de las últimas seis ediciones del torneo. Además, ambos han protagonizado una intensa batalla por el título de la liga local, la cual está cerca de caer del lado del Flamengo, poniendo bajo presión al técnico de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, cuya continuidad podría depender de esta final.

¿Qué estrellas esatrán ausentes en la final de la Libertadores?

A pesar de que el camino del Palmeiras a la final fue "imperial", con solo una derrota en la semifinal (luego remontada con un 4-0), el equipo llega con importantes bajas: Paulinho y Lucas Evangelista no estarán por lesión, y la participación del portero Wéverton es incierta hasta último momento.

Por su parte, el Flamengo sufrió más para llegar a la final y tampoco contará con su delantero Pedro (lesionado) ni con el ecuatoriano Gonzalo Plata, quien fue suspendido tras ser expulsado en semifinales, reseñó la agencia EFE.

En los banquillos, Abel Ferreira busca su tercera Copa Libertadores, mientras que el banquillo del Mengao presenta una figura nueva: Filipe Luís, exjugador del Atlético de Madrid y discípulo de Diego Simeone. Luís busca su primer título internacional como entrenador en una ciudad favorable para el Flamengo, ya que allí conquistó su segunda Libertadores en 2019.

El partido también será histórico para los ex-Real Madrid y Atlético de Madrid: el exmadridista Danilo podría convertirse en el primer jugador en ganar dos Ligas de Campeones (Champions) y dos Libertadores, mientras que Saúl Ñíguez podría ser el segundo español en levantar este trofeo, emulando a Pablo Marí (2019, también con Flamengo en Lima).

Alineaciones probables:

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira y Raphael Veiga; Felipe Anderson (o Sosa), José Manuel 'Flaco' López y Vítor Roque. Entrenador: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal; Bruno Henrique e Everton 'Cebolinha'. Entrenador: Filipe Luís.

Árbitro: Darío Herrera, de Argentina.

Estadio: Monumental, de Lima.



Hora: 16:00 (21.00 GMT).