Estos son los precios de las entradas para la final de la Copa Libertadores 2025

Por

Oriana Garcia
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 12:26 pm

La gran final de la Copa Libertadores 2025 se disputará entre Palmeiras y Flamengo, el sábado 29 de noviembre en Perú 

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer  los precios de ls entradas al Público General para la Final de la CONMEBOL Libertadores 2025. La gran final se disputará entre Palmeiras y Flamengo el sábado 29 de noviembre desde el Estadio Monumental U de Lima – Perú.

Los usuarios que deseen asistir al evento podrán comprar sus entradas exclusivamente a través de la plataforma oficial: Libertadores.eleventickets

Estas son categorías y precios de los boletos: 

• Categoría 1: USD 320 
• Categoría 2: USD 200 
•Categoría 3: USD 95 (disponibles exclusivamente para hinchas de los clubes finalistas)

Según anunció CONMEBOL, cada club finalista deberá gestionar y definir su propia política de venta para los sectores exclusivos destinados a sus hinchas.

