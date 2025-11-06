Estos son los precios de las entradas para la final de la Copa Libertadores 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer los precios de ls entradas al Público General para la Final de la CONMEBOL Libertadores 2025. La gran final se disputará entre Palmeiras y Flamengo el sábado 29 de noviembre desde el Estadio Monumental U de Lima – Perú.

Los usuarios que deseen asistir al evento podrán comprar sus entradas exclusivamente a través de la plataforma oficial: Libertadores.eleventickets

Estas son categorías y precios de los boletos:

• Categoría 1: USD 320

• Categoría 2: USD 200

•Categoría 3: USD 95 (disponibles exclusivamente para hinchas de los clubes finalistas)

Según anunció CONMEBOL, cada club finalista deberá gestionar y definir su propia política de venta para los sectores exclusivos destinados a sus hinchas.