Bancamiga acompaña a Adiffem en su camino a la Copa Conmebol Libertadores Femenina

Bancamiga ratifica su apoyo a la Academia Integral de Fútbol Femenino (Adiffem), doble campeona nacional de fútbol femenino y representante de Venezuela en la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2025. Este patrocinio de la institución financiera ratifica su compromiso con la formación integral, la promoción del deporte y el desarrollo social de los venezolanos.

Adiffem, la única del país dedicada exclusivamente al balompié para chicas, se ha convertido en un referente de excelencia deportiva y social. Su labor se enfoca en niñas y jóvenes de 5 a 17 años, muchas de ellas de escasos recursos, a las que se les brinda entrenamiento de alta calidad y un acompañamiento integral que transforma vidas.

Para José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, “el apoyo a Adiffem refuerza la estrategia de responsabilidad social del banco con la creación de oportunidades y el impulso para el talento venezolano. Al invertir en el desarrollo del fútbol femenino, promovemos la excelencia deportiva y el fomento de valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia”.

El respaldo de Bancamiga contribuye a que las atletas tengan acceso a recursos esenciales para su desarrollo como transporte y alimentación, indumentaria, servicios especializados para el bienestar físico y mental de las deportistas, entre otros.

“Que Bancamiga haya estado con nosotros durante dos años es un apoyo invaluable, porque tenemos mucha escasez de recursos porque contamos con niñas que vienen de muy bajos estratos y que nos apoyen financieramente ha significado un empuje para lograr nuestros objetivos”, afirmó María Gisela Núñez, Gerente General de Adiffem.

Rumbo a la Copa Libertadores

Por segundo año consecutivo, el equipo se tituló campeón de la Liga FUTVE Femenina y se ganó su clasificación a la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2025, que se disputará del 2 al 18 de octubre en Argentina. Esta nueva oportunidad llena de entusiasmo a las atletas.

La mediocampista Melani Chirinos comentó que asumieron “este reto con mucha responsabilidad. Sabemos que es un grupo complicado. El objetivo siempre es ganar y pasar de fase”.

“Yo creo que va a ser un torneo muy bonito. Nosotras lo vamos a dejar todo en la cancha, vamos a dar los mejor de nosotras. Sé que vamos a llegar lejos. Nosotras vamos para hacer historia con Venezuela y con Adiffem”, aseguró la portera Ariadna Da Rocha.

Bancamiga se enorgullece de acompañar a estas jóvenes promesas en su sueño de conquistar la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2025, invirtiendo en el deporte como una poderosa herramienta de cambio social.