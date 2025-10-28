Racing Club y Flamengo definen al segundo finalista

Suscríbete a nuestros canales

Flamengo se medirá mañana ante la Academia en la vuelta de la llave 2 de la Copa Libertadores con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio el Cilindro a las 20:30 horas.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Flamengo resultó vencedor por 1 a 0.

Luego de ganar por 1 a 0 en la ida, Flamengo llega con ventaja al partido que definirá al segundo finalista de la Copa Libertadores. la Academia tiene la misión de remontar la serie. Quien se quede con la victoria sería el próximo rival de Liga de Quito o Palmeiras.

El árbitro designado para el encuentro es Piero Maza Gómez.

Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)

: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril) Fase de Grupos : Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)

: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril) Fase de Grupos : Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)

: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril) Fase de Grupos : Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)

: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo) Fase de Grupos : Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)

: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo) Fase de Grupos : Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)

: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo) Octavos de Final : Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)

: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto) Octavos de Final : Racing Club 3 vs Peñarol 1 (19 de agosto)

: Racing Club 3 vs Peñarol 1 (19 de agosto) Cuartos de Final : Vélez 0 vs Racing Club 1 (16 de septiembre)

: Vélez 0 vs Racing Club 1 (16 de septiembre) Cuartos de Final : Racing Club 1 vs Vélez 0 (23 de septiembre)

: Racing Club 1 vs Vélez 0 (23 de septiembre) Semifinales: Flamengo 1 vs Racing Club 0 (22 de octubre)

Los resultados de Flamengo en partidos > de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)

: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)

: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)

: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)

: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)

: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)

: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo) Octavos de Final : Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)

: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto) Octavos de Final : Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)

: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto) Cuartos de Final : Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre)

: Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre) Cuartos de Final : Estudiantes 1 vs Flamengo 0 (2-4 en penales a favor de Flamengo) (25 de septiembre)

: Estudiantes 1 vs Flamengo 0 (2-4 en penales a favor de Flamengo) (25 de septiembre) Semifinales: Flamengo 1 vs Racing Club 0 (22 de octubre)

Horario Racing Club y Flamengo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

