Este venezolano dirá presente en las semifinales de la Copa Libertadores

La Copa CONMEBOL Libertadores 2025 ha llegado a su fase más emocionante con unas semifinales de lujo que prometen emociones al límite: Flamengo vs Racing Club por un lado, y LDU Quito vs Palmeiras por el otro.

Para garantizar la justicia en el choque de ida entre el "Mengão" y "La Academia", la CONMEBOL ha recurrido a uno de los nombres más respetados del arbitraje continental.

El duelo que tendrá lugar en el mítico Estadio de Maracaná contará con la presencia de un juez principal de 41 años, reconocido por su amplia trayectoria y su firmeza en el campo.

Se trata del venezolano Jesús Valenzuela, quien se encargará de impartir justicia en el crucial encuentro que se disputará este miércoles 22 de octubre a las 8:30 PM (hora de Venezuela).

Un currículum de nivel mundial

La designación de Jesús Valenzuela para este choque de alta tensión no es casualidad, sino el resultado de años de positivas actuaciones que lo han consolidado en la élite del arbitraje mundial. El colegiado cuenta con una experiencia vasta que incluye participación en los eventos de fútbol más importantes del planeta:

Mundial de Clubes 2025

Mundiales de selecciones

Torneos continentales

Finales de CONMEBOL

Eliminatorias Sudamericanas

Copa Intercontinental

Juegos Olímpicos

El duelo entre Flamengo y Racing, dos clubes con gran historia y rivalidad, exige un control total, y la CONMEBOL ha puesto su confianza en la experiencia y jerarquía del árbitro venezolano para la ida de esta semifinal que definirá a uno de los finalistas de la Copa Libertadores 2025.