Manchester City visita a Fulham por la fecha 14

Fulham recibirá a Manchester City, en el marco de la fecha 14 de la Premier League, el próximo martes 2 de diciembre a partir de las 15:30 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Manchester City

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sacó un empate por en su visita a Tottenham. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Leeds United. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Manchester City con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (7 PG - 1 PE - 4 PP).

Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 4 Aston Villa 21 12 6 3 3 4 15 Fulham 14 12 4 2 6 -3

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs West Ham United: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Nottingham Forest: 27 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Horario Fulham y Manchester City, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

