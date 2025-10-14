Ingeniera de sonido venezolana destaca con nominaciones a los Latin Grammy

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de la venezolana Isabel Rodríguez Siblesz vuelve a la palestra tras conocerse las nominaciones a los Latin Grammy. En la vigésimo sexta edición del prestigioso premio, el trabajo de la ingeniera de sonido figura en las producciones de destacados artistas internacionales como Alejandro Sanz, Elena Rose, CA7RIEL & Paco Amoroso, entre otros.

En el apartado de “Grabación del Año” participó en nominaciones por “El Día Del Amigo” y “#Tetas” de CA7RIEL y Paco Amoroso; “Palmeras En El Jardín” de Alejandro Sanz.

También figura para “Álbum del Año” con las producciones “Papota” de CA7RIEL & Paco Amoroso, “En Las Nubes - Con Mis Panas” de la venezolana Elena Rose y el álbum “¿Y Ahora Qué?” del astro español Alejandro Sanz.

En lista para “Mejor Álbum Contemporáneo” destacan “En Las Nubes - Con Mis Panas” de Elena Rose y “¿Y Ahora Qué?” de Alejandro Sanz, mientras que para el renglón de “Mejor Álbum de Música Alternativa” compite con “Papota” de CA7RIEL & Paco Amoroso y “Bodhiria” de Judeline.

Venezolana que brilla en los Latin Grammy

Isabel Rodríguez Siblesz forma parte del equipo que cuenta con una importante nominación este 2025, la de “Mejor Ingeniería para un Álbum” por su excelente trabajo para “Bodhiria”, el disco debut de la artista española Judeline.

“Que tu trabajo sea considerado entre tanta gente talentosa, es motivo de orgullo. Disfruto mucho lo que hago y tengo el placer de trabajar con artistas y proyectos maravillosos, con los que todo fluye en equipo”, comenta la joven criolla quien hace un año celebraba las nominaciones de producciones de Kany García, Lagos y Elena Rose, entre otros de los trabajos en los que fungió como ingeniera de sonido.

Isabel está residenciada en Miami. Se graduó en Berklee College of Music en 2021 y en su currículo figura encargarse de procesos de mezcla y masterización para artistas de la talla de Alejandro Sanz, David Bisbal, Pablo Alborán, C. Tangana, Danny Ocean, entre otros.

Ha tenido a su cargo la ingeniería de sonido en sesiones de grabación para Luis Enrique, Justin Quiles, Alicia Keys y Swedish House Mafia, entre otros.