El venezolano Mr. Pauer es nominado a los Premios Latin Grammy 2025

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Mr. Pauer, DJ/productor y pionero de la Electrónica Latina, ha sido nominado a los Premios Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina (Best Latin Electronic Music Performance) por su sencillo “Rulay en Dubai”, creado junto a los artistas dominicanos Villa Electronika y DJ Polin.

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2025 se celebrará el jueves 13 de noviembre en Las Vegas, una ciudad importante para la música global que este año será el escenario donde Mr. Pauer representará a Venezuela y a la nueva generación de la electrónica latina.

“Rulay en Dubai” es un himno de Afro-Latin House con un ritmo pegajoso, que combina beats electrónicos profundos con la esencia caribeña, consolidando la visión de Mr. Pauer de expandir los límites de la música electrónica latina hacia audiencias internacionales.

Los logros en la carrera de Mr. Pauer, se extienden desde sus inicios. Desde su más reciente nominación hasta sus colaboraciones y presentaciones especiales, este artista venezolano no deja de sorprender la escena musical latina. Aquí les dejamos un breve recuento de sus éxitos:

Nominado al Latin Grammy 2025 – Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina (“Rulay en Dubai”)

Nominado al Latin Grammy 2011 – Mejor Álbum Alternativo (Soundtrack)

Artista Global – Presentaciones en EDC México, Vive Latino, SXSW, Central Park SummerStage, Kennedy Center, Chicago World Music Festival, etc.

Innovador – Pionero del Electrópico y de la Electrónica Latina, fusionando percusión con sonidos electrónicos

Voz Cultural – De Venezuela a Miami, representando a la diáspora latina en la escena musical global

Nota de prensa