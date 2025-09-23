Tiroteo en campo de beisbol juvenil hiere a entrenador en Texas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de terror se vivió en un partido de béisbol juvenil en Katy, Texas, cuando un entrenador recibió un disparo de bala antes de que comenzara el primer lanzamiento. El incidente ocurrió en The Rac, un campo ubicado en las afueras de Houston, donde los jóvenes jugadores se preparaban para iniciar el encuentro.

La Policía local informó que la investigación preliminar reveló que tres sospechosos dispararon armas de fuego desde un terreno cercano, apuntando en dirección al campo mientras los equipos realizaban sus calentamientos. Una de las balas perdidas impactó en el hombro de un entrenador de 27 años, provocando alarma entre los presentes.

Investigaciones en curso

El entrenador fue trasladado en helicóptero a un hospital del área, donde recibió atención médica inmediata y ya fue dado de alta. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables y determinar las circunstancias exactas del tiroteo. Las balas perdidas representan un riesgo grave, y los oficiales instaron a la comunidad a mantener la precaución alrededor de zonas residenciales y deportivas.

El suceso ha generado conmoción entre padres, jugadores y entrenadores, quienes describieron el momento como impactante y lleno de miedo. La seguridad en los campos deportivos se ha convertido en un tema prioritario tras el incidente, buscando prevenir tragedias similares en el futuro.

Los equipos y la comunidad de Katy se encuentran consternados, y varios padres expresaron su preocupación por la protección de los jóvenes atletas. Mientras tanto, las autoridades locales aseguraron que harán todo lo necesario para que los responsables del tiroteo enfrenten la justicia.