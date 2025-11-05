El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 Rompe la Historia de la Audiencia en tres paises

Suscríbete a nuestros canales

El decisivo Juego 7 de la Serie Mundial 2025, que enfrentó a Los Ángeles Dodgers contra los Toronto Blue Jays, se convirtió en el encuentro más visto de la temporada en tres países, capturando la atención de más de 50 millones de personas en todo el mundo a lo largo de su emisión.

De acuerdo con la MLB, el enfrentamiento en Fox se convirtió en el partido más visto en Estados Unidos desde el séptimo juego de la Serie Mundial de 2017 (o el más visto en ocho años). El promedio de audiencia de la transmisión de Fox en EE. UU. fue de 25.5 millones de espectadores.

Según datos proporcionados por Fox, la cadena transmisora, el compromiso entre canadienses y californianos no solo atrajo a una gran audiencia, sino que también alcanzó su punto máximo de 31.5 millones de espectadores hacia el noveno episodio.

Este pico se registró justo en el momento culminante del jonrón del infielder venezolano Miguel Rojas, asegurando el dramático empate y forzando los extra innings del cotejo.

La Serie Mundial más Vista Recientemente

El emocionante desenlace de la Serie Mundial 2025 permitió que la audiencia promedio del Juego 7 fuera 10% superior a la cifra del último Juego 7 disputado.

De hecho, la sintonía del Juego 7 superó incluso a la final de 2019 (Washington Nationals vs. Houston Astros), cuyo séptimo partido promedió 23.187 millones de televidentes, consolidándose como la transmisión de béisbol más vista en casi una década.

Impacto Global Impulsado por las Estrellas

El impacto mediático del Juego 7 trascendió las fronteras de Estados Unidos, impulsado por la presencia de figuras internacionales de alto calibre:

Japón: La expectativa generada por la presencia de las estrellas japonesas Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto (MVP de la Serie Mundial) elevó significativamente los índices de audiencia en Asia. La MLB ya había reportado el segundo juego de Serie de Campeonato más visto en la historia de Japón (10.26 millones de espectadores) para un partido de Ohtani.

Canadá: La participación de los Blue Jays (su primera Serie Mundial en 32 años) convirtió la transmisión del encuentro decisivo en el evento deportivo más visto del año en ese país, con cifras récord.

Dominio sobre Otros Deportes

El duelo del sábado demostró el poder de convocatoria de la MLB al superar a otras grandes ligas deportivas en Estados Unidos: