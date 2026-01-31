Premios Grammy 2026: Horarios y dónde ver la ceremonia en vivo en Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 01 de febrero, el Crypto.com Arena de Los Ángeles se llena de estrellas con la edición 68 de los premios Grammy, en una velada inolvidable repleta de música con presentaciones y los galardonados de la noche.

Los artistas más grandes de la música se darán cita una vez más en la ceremonia conducida por Trevor Noah, siendo su sexto año consecutivo pero el último en estar al frente de la premiación. Como cada año surge la duda sobre ¿Dónde ver los Grammy?, pués aquí te lo contamos.

¿Dónde ver la ceremonia en vivo?

A solo un día de la noche más grande de la música, todo parece estar listo para recibir a los artistas y el público que disfrutará en vivo los Grammy 2026.

Para el público en Estados Unidos podrá verse a través de CBS y por la plataforma de streaming Paramount+. Para todos en Latinoamérica se transmitirá por TNT y HBO Max.

Ahora, los fanáticos del glamour y las entrevistas podrán ver la alfombra roja por el canal de YouTube de los premios una hora antes de la ceremonia en vivo.

Horarios en Latinoamérica para ver los Grammy

7:00 p.m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

8:00 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

9:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay

10:00 p.m. – Argentina, Chile, Uruguay y Brasil

Grandes artistas confirmados para presentarse